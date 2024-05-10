«Схоже на імітацію наступу»: нові дані РНБО про ситуацію на Харківщині

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України лейтенант Андрій Коваленко проінформував про поточну ситуацію на фронті в Харківській області.

«Ситуація контрольована Силами оборони. Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі», – пише Коваленко.

Він зазначив, що ця операція супроводжується інформаційною роботою російських військкорів, які «малюють стрілочки і рапортують про прориви їхніх сил». Ці вкиди Коваленко називає вигаданими для спроби створити паніку.

«Місцями ситуація ускладнена, але контрольована нашими військами. Із тих зон, куди ворогу вдалося зайти, Сили оборони намагаються його вибити», – додав Коваленко.

Він також попередив, що ситуація може змінюватися, тож закликав довіряти наразі лише офіційним джерелам.

Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман” повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. У Міністерстві оборони України близько 13:00 зазначили, що на той момент ці атаки відбиті, продовжуються бої різної інтенсивності. За даними президента України Володимира Зеленського, РФ розпочала нову хвилю контрнаступних дій на Харківщині. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі втрати територій не допущено.