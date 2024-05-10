Нова хвиля наступу на Харківщині: Синєгубов повідомляє, що всі атаки відбиті

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини.

«Це населені пункти Харківського та Чугуївського районів, це Вовчанський напрямок. Дійсно, наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат територій не допущено наразі. Ті прикордонні населені пункти знаходяться в 1-2 км від кордону з РФ. Наразі там активні бойові дії. По цьому напрямку, враховуючи, що ворог б’є по цивільній інфраструктурі, ми закликаємо людей евакуюватися», – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що наразі ворог б’є по прикордонню з різних видів озброєння. Тож закликав людей виїхати і перечекати.

«Все прикордоння, всі населені пункти – це «сіра зона», так само по Куп’янському напрямку. На території них активні бойові дії, так ворог може заїжджати на певну територію своєю технікою, далі йдуть бої і ворог там знищується. Не можна порівнювати з 24 лютого 2022 року, такого вже не прогнозуємо, на це сил немає. І зовсім по-іншому підготовлена Харківщина. Ворог те, що зараз може – атакувати своїми невеликими групами, їх можна назвати ДРГ», – додав Синєгубов.

Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман” повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. У Міністерстві оборони України близько 13:00 зазначили, що на той момент ці атаки відбиті, продовжуються бої різної інтенсивності. За даними президента України Володимира Зеленського, РФ розпочала нову хвилю контрнаступних дій на Харківщині.