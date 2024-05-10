Новая волна наступления на Харьковщине: Синегубов сказал, что все атаки отбиты

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что враг приступил к новой волне наступательных действий на севере Харьковщины.

«Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов, это Волчанское направление. Действительно, наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потери территорий пока не допущено. Те приграничные населенные пункты находятся в 1-2 км от границы с РФ. Сейчас там активны боевые действия. По этому направлению, учитывая, что враг бьет по гражданской инфраструктуре, мы призываем людей эвакуироваться», — сказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас враг бьет по приграничью из разных видов вооружения. Поэтому призвал людей уехать и переждать.

«Все пограничные, все населенные пункты – это «серая зона», так же по Купянскому направлению. На территории них активные боевые действия, да враг может заезжать на определенную территорию своей техникой, дальше идут бои и враг там уничтожается. Нельзя сравнивать с 24 февраля 2022, такого уже не прогнозируем, на это сил нет. И совсем по-другому подготовлена ​​Харьковщина. Враг то, что сейчас может – атаковать своими небольшими группами, их можно назвать ДРГ», – добавил Синегубов.

Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу. В Министерстве обороны Украины около 13:00 отметили, что на тот момент эти атаки отбиты, продолжаются бои разной интенсивности. По данным президента Украины Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине.