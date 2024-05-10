Терехов повідомив про стан поранених дітей через удар по стадіону в Харкові
Троє дітей, які постраждали внаслідок удару РФ по шкільному стадіону в Салтівському районі Харкова 8 травня, перебувають в реанімації, повідомив мер міст Ігор Терехов в етері нацмарафону.
«У них був важкий стан. Коли я приїхав на місце влучань, я бачив цих дітей, яких евакуювала «швидка», і було дуже важко. Я вдячний нашим лікарям, які змогли врятувати життя цих підлітків. Зараз перебувають у реанімації. Переведені до інших лікарень, проходять реабілітаційні всі заходи, але головне, що вони живі і головне, що зберегли кінцівки, які були поранені», – зазначив мер.
Нагадаємо, два вибухи пролунали близько 13:25 8 травня. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “прильоти” зафіксували в житловому районі міста. Удару зазнав Салтівський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За інформацією Нацполіції, постраждали семеро людей: троє дорослих і чотири дитини.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, реанимация, скорая, стадион, терехов, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє дітей, які постраждали внаслідок удару РФ по шкільному стадіону в Салтівському районі Харкова 8 травня, перебувають в реанімації, повідомив мер міст Ігор Терехов в етері нацмарафону.".