Терехов сообщил о состоянии раненых детей из-за удара по стадиону в Харькове
Трое детей, пострадавших в результате удара РФ по школьному стадиону в Салтовском районе Харькова 8 мая, находятся в реанимации, сообщил мэр городов Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«У них было тяжелое состояние. Когда я приехал на место попаданий, я видел этих детей, которых эвакуировала «скорая», и было очень тяжело. Я благодарен нашим врачам, которые смогли спасти жизнь этих подростков. Сейчас они находятся в реанимации. Переведены в другие больницы, проходят реабилитационные все мероприятия, но главное, что они живы и главное, что сохранили раненые конечности», — отметил мэр.
Напомним, два взрыва раздались около 13:25 8 мая. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксировали в жилом районе города. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. По информации Нацполиции, пострадали семь человек: трое взрослых и четыре ребенка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, реанимация, скорая, стадион, терехов, удар;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое детей, пострадавших в результате удара РФ по школьному стадиону в Салтовском районе Харькова 8 мая, находятся в реанимации, сообщил мэр городов Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".