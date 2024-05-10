Терехов повідомив про руйнування в Харкові внаслідок ракетного удару
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував: повністю зруйновані два приватні будинки, ще десятки – отримали пошкодження.
“Горіли три будинки, 2 з них зруйновані повністю, один частково. Загалом руйнацій того чи іншого ступеню зазнали 26 будинків, вибито понад триста вікон. Без світла 80 абонентів, без газу – 4“, — повідомив вранці 10 травня міський голова Харкова.
Нагадаємо, кілька вибухів було чути в Харкові та області у період між 3:20 та 3:50. Мер Ігор Терехов написав, що в Харкові зафіксовано влучання по приватному сектору, й у будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Командування Повітряних сил ЗСУ вранці поінформувало: по Харківщині ворог ударив двома ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області. За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок удару по Харкову постраждали двоє людей – дитина 11 років та 72-річна жінка. Вони мають гостру реакцію на стрес. За інформацією Харківської обласної прокуратури, удар завдавали ракетою С-400 із території Бєлгородської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поінформував: повністю зруйновані два приватні будинки, ще десятки – отримали пошкодження".