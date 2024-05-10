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Нічна пожежа після “прильоту” в Харкові та її наслідки: відео ДСНС

Події 08:36   10.05.2024
Оксана Горун
Нічна пожежа після “прильоту” в Харкові та її наслідки: відео ДСНС

Вночі 10 травня ракетний удар припав по приватному сектору в Харкові. Наслідки ще ліквідовують.

“Влучання було у житлові будинки, внаслідок чого виникло горіння трьох приватних осель і трьох господарчих споруд на загальній площі 1000 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі. На місці події працюють психологи ДСНС. Є постраждалі, їхня кількість наразі уточнюється”, – поінформувала пресслужба ДСНС України.

Рятувальники опублікували нічне та ранкове відео з місця НП.

Нагадаємо,  кілька вибухів було чути в Харкові та області у період між 3:20 та 3:50. Мер Ігор Терехов написав, що в Харкові зафіксовано влучання по приватному сектору, й у будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація про постраждалих не надходила,  повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Командування Повітряних сил ЗСУ вранці поінформувало: по Харківщині ворог ударив двома ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області. За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок удару по Харкову постраждали двоє людей – дитина 11 років та 72-річна жінка. Вони мають гостру реакцію на стрес.

обстел Харкова 10.05.2024 вночі 7

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обстел Харкова 10.05.2024 вночі 6

Автор: Оксана Горун
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Нічна пожежа після “прильоту” в Харкові та її наслідки: відео ДСНС
Нічна пожежа після “прильоту” в Харкові та її наслідки: відео ДСНС
10.05.2024, 08:36

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 08:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 10 травня ракетний удар припав по приватному сектору в Харкові. Наслідки ще ліквідовують".