Нічна пожежа після “прильоту” в Харкові та її наслідки: відео ДСНС

Вночі 10 травня ракетний удар припав по приватному сектору в Харкові. Наслідки ще ліквідовують.

“Влучання було у житлові будинки, внаслідок чого виникло горіння трьох приватних осель і трьох господарчих споруд на загальній площі 1000 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі. На місці події працюють психологи ДСНС. Є постраждалі, їхня кількість наразі уточнюється”, – поінформувала пресслужба ДСНС України.

Рятувальники опублікували нічне та ранкове відео з місця НП.

Нагадаємо, кілька вибухів було чути в Харкові та області у період між 3:20 та 3:50. Мер Ігор Терехов написав, що в Харкові зафіксовано влучання по приватному сектору, й у будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Командування Повітряних сил ЗСУ вранці поінформувало: по Харківщині ворог ударив двома ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області. За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок удару по Харкову постраждали двоє людей – дитина 11 років та 72-річна жінка. Вони мають гостру реакцію на стрес.