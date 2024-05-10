Нічна пожежа після “прильоту” в Харкові та її наслідки: відео ДСНС
Вночі 10 травня ракетний удар припав по приватному сектору в Харкові. Наслідки ще ліквідовують.
“Влучання було у житлові будинки, внаслідок чого виникло горіння трьох приватних осель і трьох господарчих споруд на загальній площі 1000 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі. На місці події працюють психологи ДСНС. Є постраждалі, їхня кількість наразі уточнюється”, – поінформувала пресслужба ДСНС України.
Рятувальники опублікували нічне та ранкове відео з місця НП.
Нагадаємо, кілька вибухів було чути в Харкові та області у період між 3:20 та 3:50. Мер Ігор Терехов написав, що в Харкові зафіксовано влучання по приватному сектору, й у будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Командування Повітряних сил ЗСУ вранці поінформувало: по Харківщині ворог ударив двома ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області. За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок удару по Харкову постраждали двоє людей – дитина 11 років та 72-річна жінка. Вони мають гостру реакцію на стрес.
Читайте також: Синєгубов показав наслідки нічного удару по Харкову (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, пожежа, ракетний удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічна пожежа після “прильоту” в Харкові та її наслідки: відео ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 10 травня ракетний удар припав по приватному сектору в Харкові. Наслідки ще ліквідовують".