Синєгубов показав наслідки нічного удару по Харкову (фото)
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
По Харкову о 03:20 вдарили з території РФ. У місті сталися пожежі у приватному секторі, є двоє постраждалих, у тому числі дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“О 03:20 окупанти завдали удар по м. Харків. Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес“, – поінформував Синєгубов.
Він опублікував фото наслідків цього “прильоту”.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову о 03:20 вдарили з території РФ. У місті сталися пожежі у приватному секторі, є двоє постраждалих, у тому числі дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".