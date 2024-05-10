Синєгубов показав наслідки нічного удару по Харкову (фото)

По Харкову о 03:20 вдарили з території РФ. У місті сталися пожежі у приватному секторі, є двоє постраждалих, у тому числі дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 03:20 окупанти завдали удар по м. Харків. Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес“, – поінформував Синєгубов.

Він опублікував фото наслідків цього “прильоту”.