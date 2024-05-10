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Синєгубов показав наслідки нічного удару по Харкову (фото)

Події 07:41   10.05.2024
Оксана Горун
Синєгубов показав наслідки нічного удару по Харкову (фото) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

По Харкову о 03:20 вдарили з території РФ. У місті сталися пожежі у приватному секторі, є двоє постраждалих, у тому числі дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 03:20 окупанти завдали удар по м. Харків. Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес“, – поінформував Синєгубов.

Він опублікував фото наслідків цього “прильоту”.

обстел Харкова 10.05.2024 вночі
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

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обстел Харкова 10.05.2024 вночі 2
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
обстел Харкова 10.05.2024 вночі 3
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
обстел Харкова 10.05.2024 вночі 5
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 07:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову о 03:20 вдарили з території РФ. У місті сталися пожежі у приватному секторі, є двоє постраждалих, у тому числі дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".