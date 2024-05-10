Синегубов показал последствия ночного удара по Харькову (фото)
Фото: Олег Синегубов/telegram
По Харькову в 03:20 ударили с территории РФ. В городе произошли пожары в частном секторе, есть двое пострадавших, в том числе — ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В 03:20 оккупанты нанесли удар по г. Харькову. Возник пожар в трех частных домах. Предварительно повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс», — проинформировал Синегубов.
Он опубликовал фото последствий этого «прилета».
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, пожары, пострадавшие, рактный удар, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову в 03:20 ударили с территории РФ. В городе произошли пожары в частном секторе, есть двое пострадавших, в том числе — ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".