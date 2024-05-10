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Синегубов показал последствия ночного удара по Харькову (фото)

Происшествия 07:41   10.05.2024
Оксана Горун
Синегубов показал последствия ночного удара по Харькову (фото) Фото: Олег Синегубов/telegram

По Харькову в 03:20 ударили с территории РФ. В городе произошли пожары в частном секторе, есть двое пострадавших, в том числе — ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 03:20 оккупанты нанесли удар по г. Харькову. Возник пожар в трех частных домах. Предварительно повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс», — проинформировал Синегубов.

Он опубликовал фото последствий этого «прилета».

обстел Харькова 10.05.2024 ночью
Фото: Олег Синегубов/telegram

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обстел Харькова 10.05.2024 ночью 2
Фото: Олег Синегубов/telegram
обстел Харькова 10.05.2024 ночью 3
Фото: Олег Синегубов/telegram
обстел Харькова 10.05.2024 ночью 5
Фото: Олег Синегубов/telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 07:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову в 03:20 ударили с территории РФ. В городе произошли пожары в частном секторе, есть двое пострадавших, в том числе — ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".