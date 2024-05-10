Синегубов показал последствия ночного удара по Харькову (фото)

По Харькову в 03:20 ударили с территории РФ. В городе произошли пожары в частном секторе, есть двое пострадавших, в том числе — ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 03:20 оккупанты нанесли удар по г. Харькову. Возник пожар в трех частных домах. Предварительно повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс», — проинформировал Синегубов.

Он опубликовал фото последствий этого «прилета».