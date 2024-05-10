Ночной пожар после «прилета» в Харькове и его последствия: видео ГСЧС
Ночью 10 мая ракетный удар пришелся по частному сектору в Харькове. Последствия все еще ликвидируют.
«Попадание было в жилые дома, в результате чего возникло горение трех частных домов и трех хозяйственных построек на общей площади 1000 кв. м. Кроме того, повреждены рядом расположенные постройки. На месте происшествия работают психологи ГСЧС. Есть пострадавшие, их количество уточняется», — проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели опубликовали ночное и утреннее видео с места ЧП.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове и области в период между 3:20 и 3:50. Мэр Игорь Терехов написал, что в Харькове зафиксировано попадание по частному сектору, и в домах вспыхнули пожары. Также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района, информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Командование Воздушных сил ВСУ утром проинформировало: по Харьковщине враг ударил двумя ракетами С-300/С-400 из Белгородской области. По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, в результате удара по Харькову пострадали два человека — ребенок 11 лет и 72-летняя женщина. У них острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 10 мая ракетный удар пришелся по частному сектору в Харькове. Последствия все еще ликвидируют".