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Терехов сообщил о разрушениях в Харькове в результате ракетного удара

Происшествия 09:01   10.05.2024
Оксана Горун
Терехов сообщил о разрушениях в Харькове в результате ракетного удара

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал: полностью разрушены два частных дома, еще десятки — получили повреждения.

«Горели три дома, два из них полностью разрушены, один частично. В общей сложности разрушениям той или иной степени подверглись 26 домов, выбито более трехсот окон. Без света 80 абонентов, без газа – 4», — сообщил утром 10 мая городской голова Харькова.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове и области в период между 3:20 и 3:50. Мэр Игорь Терехов написал, что в Харькове зафиксировано попадание по частному сектору, и в домах вспыхнули пожары. Также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района, информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Командование Воздушных сил ВСУ утром проинформировало: по Харьковщине враг ударил двумя ракетами С-300/С-400 из Белгородской области. По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, в результате удара по Харькову пострадали два человека — ребенок 11 лет и 72-летняя женщина. У них острая реакция на стресс. По информации Харьковской областной прокуратуры, удар наносили ракетой С-400 с территории Белгородской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал: полностью разрушены два частных дома, еще десятки — получили повреждения".