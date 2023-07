В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине

Продвижение к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, является для россиян одной из приоритетных целей уже много месяцев, однако она дня них недостижима.

Об этом в эфире нацмарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя соответствующее сообщение разведки Минобороны Великобритании.

