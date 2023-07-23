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В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине

Общество 19:36   23.07.2023
Елена Нагорная
В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине

Продвижение к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, является для россиян одной из приоритетных целей уже много месяцев, однако она дня них недостижима.

Об этом в эфире нацмарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя соответствующее сообщение разведки Минобороны Великобритании.

«Это уже несколько месяцев для них приоритетная цель. Однако она абсолютно недостижима благодаря грамотной работе штабов, командиров всех уровней, мужеству, самоотверженности и профессионализму наших военнослужащих. Главная цель остается неизменной — на этом этапе захватить Донецкую и Луганскую области полностью с целью показать хотя бы какие-то промежуточные результаты и то, что они свои так называемые «новые земли», которые внесены в Конституцию оккупанта, якобы уже смогли в их терминологии «освободить», — отметил Череватый.

По его словам, на Купянско-Лиманском направлении захватчики несмотря на то, что имеют мощную группировку, из-за потерь вынуждены время от времени маневрировать и проводить ротацию. За сутки на указанном направлении враг нанес 564 артиллерийских удара по позициям украинских защитников и совершил десять авианалетов.

Состоялось 13 боевых столкновений в районах Серебрянского лесничества, Надежды и Торского. В ходе отражения вражеских атак 63 оккупанта были ликвидированы, 131 получил ранения. Также уничтожены две вражеские САУ, танк, БМП, боевая ремонтно-эвакуационная машина, два миномета и четыре БпЛА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продвижение к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, является для россиян одной из приоритетных целей уже много месяцев, однако она дня них недостижима.".