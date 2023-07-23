В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине
Продвижение к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, является для россиян одной из приоритетных целей уже много месяцев, однако она дня них недостижима.
Об этом в эфире нацмарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя соответствующее сообщение разведки Минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 July 2023.
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Pqy5hxC8Sx
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2023
«Это уже несколько месяцев для них приоритетная цель. Однако она абсолютно недостижима благодаря грамотной работе штабов, командиров всех уровней, мужеству, самоотверженности и профессионализму наших военнослужащих. Главная цель остается неизменной — на этом этапе захватить Донецкую и Луганскую области полностью с целью показать хотя бы какие-то промежуточные результаты и то, что они свои так называемые «новые земли», которые внесены в Конституцию оккупанта, якобы уже смогли в их терминологии «освободить», — отметил Череватый.
По его словам, на Купянско-Лиманском направлении захватчики несмотря на то, что имеют мощную группировку, из-за потерь вынуждены время от времени маневрировать и проводить ротацию. За сутки на указанном направлении враг нанес 564 артиллерийских удара по позициям украинских защитников и совершил десять авианалетов.
Состоялось 13 боевых столкновений в районах Серебрянского лесничества, Надежды и Торского. В ходе отражения вражеских атак 63 оккупанта были ликвидированы, 131 получил ранения. Также уничтожены две вражеские САУ, танк, БМП, боевая ремонтно-эвакуационная машина, два миномета и четыре БпЛА.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продвижение к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, является для россиян одной из приоритетных целей уже много месяцев, однако она дня них недостижима.".