Россияне хотят уничтожить плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола на Харьковщине

На Купянском направлении россияне нацелились сейчас на самый «тонкий» участок, который контролируют ВСУ – между пгт Боровая и селом Кругляковка на Харьковщине, сообщил военный обозреватель Константин Машовец.

Резкое снижение темпов наступления противника на Лиманском направлении, на мой взгляд, кроме жесткой обороны украинских войск, также связано с активизацией противника севернее – в сторону пгт Боровая и, собственно, на Купянском направлении… Очевидно, что акцент командования противника постепенно смещается с полосы ответственности группировки «Центр» в полосу левофланговой группировки ГВ «Запад»…

На Купянском направлении противник, очевидно, решил свое наступление «разделить» на 2 этапа:

— первый — наступление по общей дирекции на Боровую и Кругляковку

— и второй этап, собственно – наступление на город Купянск-узловой…

В общей логике такие действия вполне имеют смысл. Разрезать нашу группировку, которая обороняется на левом берегу реки Оскол, по условной линии Сватово – Боровая, а затем разгромить его «верхнюю» (северную) часть путем концентрированных ударов, как с севера вдоль Оскола, так и, собственно, действуя от города Сватово…

С этой целью противнику пришлось сосредоточить и развернуть не только ударную оперативно-тактическую группировку на Купянском направлении из войск 1-й гв.танковой армии (гв.ТА), но и сделать то же самое в районе Сватово (северо-западнее города, а также юго-западнее его).

В состав первого вошли:

— 27-я омсбр 1-й гв.ТА

— 7-й отдельный мотострелковый полк (ОМСП) 11-го АК

— 11-й танковый полк (тп) 18-й мотострелковой дивизии (мсд) 11-го АК

— 1431-й мсп ТРВ

— 346-й мсп ТРВ

— БАРС-19 + несколько рот типа «Шторм-Z»

В составе второго:

— 15-я омсбр 2-й общевойсковой армии (ОВА) Центрального военного округа (ЦВО)

— 30-я омсбр 2-й ОВА

— 423-й мсп 4-й «Кантемировской» танковой дивизии (тд) 1-й гв.ТА

— БАРС-9 и также 2-3 роты типа «Шторм-Z»…

Первая группировка сейчас пытается прорваться по обе стороны села Новоселевское (севернее и южнее), а также продвинуться в сторону села Берестово.

Вторая, насколько я понимаю, стремится из рубежа Кармазановка – Нововодяное продвинуться к рубежу Новоегоровка – Островского…То есть, все как «доктор прописал», «классика жанра» по учебникам по советскому оперативному искусству.

— Есть плацдарм ВСУ на левом берегу р. Оскол, который нужно ликвидировать. И есть его самый «тонкий» отрезок – между Боровой и селом Кругляковка.

— Складывается замысел — «рассечение в тонком месте, с последующим разгромом верхней (северной) его части»…

— Проводится расчет нужных сил и средств.

— Затем начинается их сосредоточение (и оперативное развертывание) на определенных направлениях…

— Происходит это одновременно с операцией прикрытия (это те же «предварительные» атаки ограниченного масштаба в районе села Синьковка, села Макеевка и в районе села Котляровка)

— По окончании оперативного развертывания всех 4-х оперативно-тактических группировок (2 на Купянском направлении, 2 на направлении г.Боровая), они начинают действовать…

— Первыми начинают, конечно, «рассекающие», то есть «боровские»… что, собственно, мы сегодня и наблюдаем…

Если им удастся добиться чего-то существенного на этом направлении — например, взять Стельмаховку и выйти к Лозовой на севере, а также пробиться к рубежу Первомайское – Чернещина на юге, обе группировки, которые сейчас «затихарились» на Купянском направлении, тут же, не дожидаясь выхода своих «коллег» к Боровой и Кругляковке, также перейдут в наступление…

Это читается из того оперативного построения войск ГВ «Запад» и ГВ «Центр» (в части его смежного с северным соседом фланга), которое фиксируется сейчас…

Есть еще один нюанс… Командование противника, очевидно, сейчас свое главное внимание сконцентрировало именно на той группировке войск, которая сейчас оперирует в районе села Кармазановка и села Нововодяное… Почему, спросите вы?

А потому, что именно за их «спиной» в районе села Миловатка и село Краснореченское (это чуть южнее Сватово) оно сконцентрировало свои оперативные резервы, а именно:

— 24-я отдельная бригада специального назначения (обр СПН)

— 752-й мсп 3-й мсд

— 12-й тп 4-й «Кантемировской» тд

— 13-й тп 4-й «Кантемировской» тд

+ на смежном с ГВ «Запад» фланге, командование ГВ «Центр» ввело пару суток назад в бой пару батальонов 21-й омсбр 2-й ОВА по общему направлению село Залиман – село Макеевка уплотняя, таким образом, свою группировку, которая действует «в пользу» тех, кто пытается прорваться в направлении Боровой.

Очевидно, что если бы российское командование на этом направлении интересовало исключительно Купянск, все выглядело бы совсем по-другому… Таким образом, можно прийти к выводу, что не сам Купянск является целью всего этого «локального наступления»… а, собственно, ликвидация всего нашего плацдарма по левому берегу…

Я думаю, в конечном счете, они пупок надорвут…И для этого есть вполне объективные причины…