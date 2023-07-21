Не только Масютовка: Машовец сообщил, где атакует РФ на Купянском направлении

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец обозначил сразу несколько участков, на которых пытается продвигаться армия оккупантов. При этом отметил: вряд ли их командование «увлеклось перспективами».

«На Купянском направлении противник продолжает свои попытки атаковать севернее с. Коломыйчиха в сторону с. Стельмаховка и с. Берестовое (в основном — по обе стороны с. Новоселевское). В течение последних двух суток особо похвастаться ему там – нечем. Долго ожидаемое «падение» с. Новоселевского пока так и не произошло (а без этого продвинуться дальше противник просто не может)», — сообщил Машовец в утреннем обзоре.

При этом, по его данным, захватчики смогли взять под контроль железнодорожную станцию «Куземовка» и перерезать южнее села дорогу на Сватово. «Но эта местность и так находилась в серой зоне», — отметил обозреватель.

Также армия РФ активизировалась южнее — на направлении на Боровую. Оккупанты пытаются пробиться со стороны села Коломыйчиха к рубежу Мясожаровка — Андреевка, а также — со стороны села Кармазановка продвинуться к Островским прудам, «свернув» передовые позиции ВСУ перед селом Нововодяное.

«Вполне понятны мотивы: на этом отрезке передовые подразделения ВСУ находится максимально близко к западным окраинам г. Сватово, и противник пытается путем «давления с севера» заставить ВСУ отойти по направлению Родниковое — Вишневое», — считает Машовец.

Еще одна группировка противника атакует по направлению на село Невское со стороны Краснопоповки. Там, по мнению специалиста, ситуация выглядит «немного хаотично».

«Я бы еще понял, если бы эти атаки происходили по направлению на с. Макеевка, как обычно, со стороны с. Площанка, потому что по этому направлению идет дорога на Боровую. Но Невское — это уже скорее Лиманское направление, и влияние событий на этом участке на общую ситуацию на Купянском направлении скорее опосредовано», — прокомментировал военный обозреватель.

Он подчеркнул, что на Купянском направлении, по его прогнозу, враг будет и дальше стремиться улучшать свои позиции. При этом пока что оккупанты не могут достаточно существенно «прикрыться с юга», а значит ударная группировка вряд ли «тронется с места».

«Вряд ли российское командование настолько «увлеклось перспективами наступления» на Купянск, что будет пренебрегать вполне реальной возможностью получить внезапный контрудар в свою левую бочину с юга в случае начала наступления вдоль дороги Сватово-Купянск. Кстати, у соединений 1-й гв. ТА (гвардейской танковой армии — Ред.) и соседней — 6-й ОВА (общевойсковой армии — Ред.), достаточно весомый, на этот счет практический опыт, полученный ими, в свое время, на Сумском и Черниговском направлениях», — подытожил Константин Машовец.