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На восточном фронте вчера был очень трудный день — ХОВА

Происшествия 07:28   21.07.2023
Оксана Горун
На восточном фронте вчера был очень трудный день — ХОВА

Замначальника ХОВА Роман Семенуха поздним вечером 20 июля разместил пост с просьбой поддержать земляков, которые на фронте «терпели, что не все живые терпят».

«На восточном фронте очень трудный день. Очень, — написал Семенуха. — Всем, кто защищает восток нашей страны, невероятный респект. У каждого из нас есть знакомые, что сегодня там на Востоке терпели, что не все живые терпят. Давайте каждому сегодня напишем смс «я горжусь тобой».

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Напомним, Генштаб ВСУ в вечерней сводке 20 июля сообщил о том, что Силы обороны успешно отбили атаки российских оккупантов юго-западнее села Масютовка Купянского района. А уже утром 21 июля сообщил, что за сутки на восточном фронте произошло 32 боевых столкновения.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 07:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замначальника ХОВА Роман Семенуха поздним вечером 20 июля разместил пост с просьбой поддержать земляков, которые на фронте «терпели, что не все живые терпят»".