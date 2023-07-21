На восточном фронте вчера был очень трудный день — ХОВА

Замначальника ХОВА Роман Семенуха поздним вечером 20 июля разместил пост с просьбой поддержать земляков, которые на фронте «терпели, что не все живые терпят».

«На восточном фронте очень трудный день. Очень, — написал Семенуха. — Всем, кто защищает восток нашей страны, невероятный респект. У каждого из нас есть знакомые, что сегодня там на Востоке терпели, что не все живые терпят. Давайте каждому сегодня напишем смс «я горжусь тобой».

Напомним, Генштаб ВСУ в вечерней сводке 20 июля сообщил о том, что Силы обороны успешно отбили атаки российских оккупантов юго-западнее села Масютовка Купянского района. А уже утром 21 июля сообщил, что за сутки на восточном фронте произошло 32 боевых столкновения.