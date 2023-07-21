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На східному фронті вчора був дуже важкий день – ХОВА

Події 07:28   21.07.2023
Оксана Горун
На східному фронті вчора був дуже важкий день – ХОВА

Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха пізно ввечері 20 липня розмістив пост із проханням підтримати земляків, які на фронті “терпіли, що не всі живі терплять”.

На східному фронті дуже важкий день. Дуже, – написав Семенуха. – Усім хто боронить схід нашої країни неймовірний респект. У кожного з нас є знайомі, що саме сьогодні там на Сході терпіли, що не всі живі терплять. Давайте кожному сьогодні напишемо смс “я пишаюся тобою”.

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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 20 липня повідомив про те, що Сили оборони успішно відбили атаки російських окупантів на південний захід від села Масютівка Куп’янського району. А вже вранці 21 липня повідомив, що за добу на східному фронті сталося 32 бойові зіткнення.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 07:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха пізно ввечері 20 липня розмістив пост із проханням підтримати земляків, які на фронті “терпіли, що не всі живі терплять”".