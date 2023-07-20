Обстріл Борівської громади на Харківщині: ворог підпалив два будинки (фото)

20 липня близько 14:30 армія РФ обстріляла приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району Харківської області. Виникли пожежі у двох будинках.

На території одного приватного домоволодіння горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів. У другому господарстві – будинок і господарча споруда на площі 72 квадратні метри, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До ліквідації пожеж долучались рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Борова та їхні колеги з Луганського гарнізону ДСНС”, – пишуть надзвичайники.

Останній осередок горіння ліквідували о 16:30. Жертв та постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області