Обстріл Борівської громади на Харківщині: ворог підпалив два будинки (фото)
20 липня близько 14:30 армія РФ обстріляла приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району Харківської області. Виникли пожежі у двох будинках.
На території одного приватного домоволодіння горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів. У другому господарстві – будинок і господарча споруда на площі 72 квадратні метри, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“До ліквідації пожеж долучались рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Борова та їхні колеги з Луганського гарнізону ДСНС”, – пишуть надзвичайники.
Останній осередок горіння ліквідували о 16:30. Жертв та постраждалих немає.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 19:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 липня близько 14:30 армія РФ обстріляла приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району Харківської області. Виникли пожежі у двох будинках.".