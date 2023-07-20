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Обстріл Борівської громади на Харківщині: ворог підпалив два будинки (фото)

Події 19:32   20.07.2023
Олена Нагорна
Обстріл Борівської громади на Харківщині: ворог підпалив два будинки (фото)

20 липня близько 14:30 армія РФ обстріляла приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району Харківської області. Виникли пожежі у двох будинках.

На території одного приватного домоволодіння горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів. У другому господарстві – будинок і господарча споруда на площі 72 квадратні метри, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До ліквідації пожеж долучались рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Борова та їхні колеги з Луганського гарнізону ДСНС”, – пишуть надзвичайники.

Останній осередок горіння ліквідували о 16:30. Жертв та постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 19:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 липня близько 14:30 армія РФ обстріляла приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району Харківської області. Виникли пожежі у двох будинках.".