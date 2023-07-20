Обстрел Боровской громады на Харьковщине: военные РФ подожгли два дома (фото)

20 июля около 14:30 армия РФ обстреляла частный сектор в прифронтовом селе Чернещина Боровской громады Изюмского района Харьковской области. Возникли пожары в двух домах.

На территории одного частного домовладения горел дом, гараж и хозяйственная постройка на площади 150 квадратных метров. Во втором хозяйстве — дом и хозяйственная постройка на площади 72 квадратных метра, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К ликвидации пожаров привлекались спасатели 60-й Государственной пожарно-спасательной части из поселка Боровая и их коллеги из Луганского гарнизона ГСЧС», — пишут чрезвычайники.

Последний очаг горения ликвидировали в 16:30. Жертв и пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области