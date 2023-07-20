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Обстрел Боровской громады на Харьковщине: военные РФ подожгли два дома (фото)

Происшествия 19:32   20.07.2023
Елена Нагорная
Обстрел Боровской громады на Харьковщине: военные РФ подожгли два дома (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

20 июля около 14:30 армия РФ обстреляла частный сектор в прифронтовом селе Чернещина Боровской громады Изюмского района Харьковской области. Возникли пожары в двух домах.

На территории одного частного домовладения горел дом, гараж и хозяйственная постройка на площади 150 квадратных метров. Во втором хозяйстве — дом и хозяйственная постройка на площади 72 квадратных метра, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К ликвидации пожаров привлекались спасатели 60-й Государственной пожарно-спасательной части из поселка Боровая и их коллеги из Луганского гарнизона ГСЧС», — пишут чрезвычайники.

Последний очаг горения ликвидировали в 16:30. Жертв и пострадавших нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 19:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 июля около 14:30 армия РФ обстреляла частный сектор в прифронтовом селе Чернещина Боровской громады Изюмского района Харьковской области. Возникли пожары в двух домах.".