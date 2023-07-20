В селе на Харьковщине — двое раненых и нет света из-за обстрела россиян (фото)

Двое мужчин 1954 и 1970 годов рождения получили ранения в результате артиллерийского обстрела села Петровка Богодуховского района около 15:10 20 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

«Поврежден двухэтажный многоквартирный дом и административное здание. По состоянию на сейчас в населенном пункте из-за обстрела отсутствует электроснабжение», — информирует ХОВА.



Фото: ХОВА