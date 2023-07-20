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В селе на Харьковщине — двое раненых и нет света из-за обстрела россиян (фото)

Происшествия 18:15   20.07.2023
Елена Нагорная
В селе на Харьковщине — двое раненых и нет света из-за обстрела россиян (фото) Фото: ХОВА

Двое мужчин 1954 и 1970 годов рождения получили ранения в результате артиллерийского обстрела села Петровка Богодуховского района около 15:10 20 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

«Поврежден двухэтажный многоквартирный дом и административное здание. По состоянию на сейчас в населенном пункте из-за обстрела отсутствует электроснабжение», — информирует ХОВА.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 18:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин 1954 и 1970 годов рождения получили ранения в результате артиллерийского обстрела села Петровка Богодуховского района около 15:10 20 июля.".