В селе на Харьковщине — двое раненых и нет света из-за обстрела россиян (фото)
Фото: ХОВА
Двое мужчин 1954 и 1970 годов рождения получили ранения в результате артиллерийского обстрела села Петровка Богодуховского района около 15:10 20 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.
«Поврежден двухэтажный многоквартирный дом и административное здание. По состоянию на сейчас в населенном пункте из-за обстрела отсутствует электроснабжение», — информирует ХОВА.
Фото: ХОВА
Читайте также: Враг нанес массированный удар: на Харьковщине еще один погибший
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В селе на Харьковщине — двое раненых и нет света из-за обстрела россиян (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин 1954 и 1970 годов рождения получили ранения в результате артиллерийского обстрела села Петровка Богодуховского района около 15:10 20 июля.".