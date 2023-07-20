У селі на Харківщині – двоє поранених і немає світла через артобстріл (фото)

Двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу села Петрівка Богодухівського району близько 15:10 20 липня.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

“Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю. Станом на зараз у населеному пункті через обстріл відсутнє електропостачання”, — інформує ХОВА.



Фото: ХОВА