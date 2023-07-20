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У селі на Харківщині – двоє поранених і немає світла через артобстріл (фото)

Події 18:15   20.07.2023
Олена Нагорна
У селі на Харківщині – двоє поранених і немає світла через артобстріл (фото)

Двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу села Петрівка Богодухівського району близько 15:10 20 липня.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

“Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю. Станом на зараз у населеному пункті через обстріл відсутнє електропостачання”, — інформує ХОВА.


Фото: ХОВА

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 18:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу села Петрівка Богодухівського району близько 15:10 20 липня.".