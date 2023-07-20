У селі на Харківщині – двоє поранених і немає світла через артобстріл (фото)
Двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу села Петрівка Богодухівського району близько 15:10 20 липня.
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.
“Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю. Станом на зараз у населеному пункті через обстріл відсутнє електропостачання”, — інформує ХОВА.
Фото: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження отримали поранення внаслідок артилерійського обстрілу села Петрівка Богодухівського району близько 15:10 20 липня.".