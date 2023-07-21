Не тільки Масютівка: Машовець повідомив, де атакує РФ на Куп’янському напрямку
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець позначив одразу кілька ділянок, на яких намагається просуватися армія окупантів. При цьому зазначив: навряд чи їхнє командування “захопилося перспективами”.
“На Куп’янському напрямку противник продовжує свої спроби атакувати на північ від с. Коломийчиха у бік с. Стельмахівка та с. Берестове (в основному – по обидва боки с. Новоселівське). Протягом останніх двох діб особливо похвалитися йому там – нічим. Довгоочікуване падіння с. Новоселівського поки що так і не сталося (а без цього просунутися далі противник просто не може)”, — повідомив Машовець у ранковому огляді.
При цьому, за його даними, загарбники змогли взяти під контроль залізничну станцію “Куземівка” та перерізати на південь від села дорогу на Сватове. “Але ця місцевість і так знаходилася в сірій зоні”, – зазначив оглядач.
Також армія РФ активізувалася південніше – на напрямку на Борову. Окупанти намагаються пробитися з боку села Коломийчиха до кордону М’ясожарівка – Андріївка, а також – з боку села Кармазанівка просунутися до Острівських ставків, “згорнувши” передові позиції ЗСУ перед селом Нововодяне.
“Цілком зрозумілі мотиви: на цьому відрізку передові підрозділи ЗСУ знаходяться максимально близько до західних околиць м. Сватове, і противник намагається шляхом “тиску з півночі” змусити ЗСУ відійти за напрямком Джерельне – Вишневе”, – вважає Машовець.
Ще одне угруповання противника атакує в напрямку на село Невське з боку Краснопопівки. Там, на думку фахівця, ситуація виглядає “дещо хаотично”.
“Я б ще зрозумів, якби ці атаки відбувалися у напрямку на с. Макіївка, як завжди, з боку с. Площанка, тому що цим напрямком йде дорога на Борову. Але Невське – це вже швидше Лиманський напрямок, і вплив подій на цій ділянці на загальну ситуацію на Куп’янському напрямку швидше опосередкований”, – прокоментував воєнний оглядач.
Він підкреслив, що на Куп’янському напрямку, за його прогнозом, ворог і надалі прагнутиме покращувати свої позиції. При цьому поки що окупанти не можуть досить суттєво “прикритися з півдня”, а отже, ударне угруповання навряд чи “рушить з місця”.
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“Навряд чи російське командування настільки “захопилося перспективами наступу” на Куп’янськ, що нехтуватиме цілком реальною можливістю отримати раптовий контрудар у свою ліву бочину з півдня у разі початку наступу вздовж дороги Сватове – Куп’янськ. До речі, з’єднання 1-ї гв. ТА (гвардійської танкової армії — Ред.) та сусідньої — 6-ї ЗВА (загальновійськової армії — Ред.), мають досить вагомий щодо цього практичний досвід, отриманий ними, свого часу, на Сумському та Чернігівському напрямках”, — підсумував Костянтин Машовець.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець позначив одразу кілька ділянок, на яких намагається просуватися армія окупантів. При цьому зазначив: навряд чи їхнє командування “захопилося перспективами”".