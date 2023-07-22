Росіяни хочуть знищити плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу на Харківщині

На Куп’янському напрямку росіяни націлилися зараз на найтоншу ділянку, яку контролюють ЗСУ – між смт Борова та селом Кругляківка на Харківщині, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.

На Куп’янському напрямку противник, очевидно, вирішив свій наступ “розділити” на 2 етапи:

– перший – наступ за загальною дирекцією на Борову та Кругляківку

– і другий етап, власне – наступ на місто Куп’янськ-вузловий.

“У загальній логіці такі дії мають сенс. Розрізати наше угруповання, яке обороняється на лівому березі річки Оскол, за умовною межею Сватово – Борова, а потім розгромити його “верхню” (північну) частину шляхом концентрованих ударів, як з півночі вздовж Оскола, так і, власне, діючи від міста Сватове…”, – пояснив Машовець.

З цією метою, противнику довелося зосередити та розгорнути не тільки ударне оперативно-тактичне угрупування на Куп’янському напрямку з військ 1-ї гв.танкової армії (гв.ТА), а й зробити те саме, власне, в районі м. Сватове (північно-західніше міста, а також південно західніше його).

До складу першого увійшли:

– 27-а омсбр 1-ї гв.ТА – 7-й окремий мотострілецький полк (омсп) 11-го АК – 11-й танковий полк (тп) 18-ї мотострілецької дивізії (мсд) 11-го АК – 1431-й мсп ТрВ – 346-й мсп ТрВ – БАРС-19 + декілька рот типу “Шторм-Z”

До складу другого увійши:

– 15-а омсбр 2-ї загальновійськової армії (ЗВА) Центрального воєнного округу (ЦВО) – 30-а омсбр тіє самої 2-ї ЗВА – 423-й мсп 4-ї “Кантемировской” танкової дивізії (тд) 1-ї гв.ТА – БАРС-9 й також 2-3 роти типу “Шторм-Z”…

Перше угрупування зараз намагається прорватися по обом бокам с.Новоселівське (північніше та південніше), а також просунутись у бік с.Берестове.

Друге прагне, наскільки я розумію, від Кармазанівка – Нововодяне просунутись до рубежу Новоєгорівка – Островського…

Тобто, все як “доктор прописав”, так би мовити “класика жанру” по підручникам з радянського оперативного мистецтва.

– Є плацдарм ЗСУ на лівому березі р.Оскіл, який треба ліквідувати. І є його найбільш “тонка” ділянка – це якраз між м.Борова та с.Крігляківка. – Складається задум – “рассечение в тонком месте, с последующим разгромом верхней (северной) его части”… – Проводиться розрахунок потрібних сил й засобів… – Потім почниається їх зосередження (й оперативне розгортання) на визначених напрямках… – Відбувається це одночасно із операцією прикриття (це ті самі “попередні” атаки обмежаного масштабу в районі с.Синьківка, с.Макіївка та в районі с.Котлярівка) – По закінченню оперативного розгортання усіх 4-х оперативно-тактичних угрупувань (2 на Куп’янському напрямку, 2 на напрямку на м.Борова), вони починають діяти… – Першими починають, звісно, ті, що “рассікають”, тобто “боровськие”… що, власне, ми сьогодні й спостергаємо…

Якщо їм вдасться добитися чогось суттєвого на цьому напрямку – наприклад, взяти Стельмахівку та вийти до Лозової на півночі, а також пробитися до рубежу Першотравневе – Чернещина на півдні, то обидва угрупування, які зараз “затіхарилися” на Куп’янському напрямку, “тУтже”, не чекаючи виходу своїх “колег” власне до Борової та Кругляківки, також перейдуть у наступ…

Це, достатньо очевидно, читається з того оперативного шикування військ УВ “Запад” та УВ “Центр” (в частині його суміжного з північним сусідом флангу), яке є зараз…

Є ще один нюанс… командування противника, очевидно, на даний момент свою головну увагу сконцентрувало саме на тому угрупуванні військ, яке зараз оперує в районі с.Кармазанівка та с.Нововодяне… Чому, спитаєте ви?

А тому, що саме за їх “спиною” в районі с.Мілуватка та с.Красноріченське (це трохи південніше м.Сватове) воно сконцентрувало свої оперативні резерви, а саме:

– 24-а окрема бригада спеціального призначення (обр СпП) – 752-й мсп 3-ї мсд – 12-й тп 4-ї “Кантемировской” тд – 13-й тп 4-ї “Кантемировской” тд

+ на суміжному з УВ “Запад” фланзі, командування УВ “Центр” ввело пару діб тому у бій пару батальйонів 21-ї омсбр 2-ї ЗВА по загальному напрямку сЗаліман – с.Макіївка…ущільнюючи таким чином своє угрупування, яке діє “на користь” тих, хто намагається прорватися у напрямку на м.Борова.

Очевидно, що якби російське командування на цьому напрямку цікавив виключно Куп’янськ, усе виглядало би зовсім по-іншому… Таким чином, можливо дійти до висновку, що не сам Куп’янськ є ціллю всього цього “локального наступу”… а власне, ліквідація всього нашого плацдарму по лівому берегу р.Оскіл…