Росіяни хочуть знищити плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу на Харківщині
На Куп’янському напрямку росіяни націлилися зараз на найтоншу ділянку, яку контролюють ЗСУ – між смт Борова та селом Кругляківка на Харківщині, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.
На Куп’янському напрямку противник, очевидно, вирішив свій наступ “розділити” на 2 етапи:
– перший – наступ за загальною дирекцією на Борову та Кругляківку
– і другий етап, власне – наступ на місто Куп’янськ-вузловий.
“У загальній логіці такі дії мають сенс. Розрізати наше угруповання, яке обороняється на лівому березі річки Оскол, за умовною межею Сватово – Борова, а потім розгромити його “верхню” (північну) частину шляхом концентрованих ударів, як з півночі вздовж Оскола, так і, власне, діючи від міста Сватове…”, – пояснив Машовець.
З цією метою, противнику довелося зосередити та розгорнути не тільки ударне оперативно-тактичне угрупування на Куп’янському напрямку з військ 1-ї гв.танкової армії (гв.ТА), а й зробити те саме, власне, в районі м. Сватове (північно-західніше міста, а також південно західніше його).
До складу першого увійшли:
– БАРС-19 + декілька рот типу “Шторм-Z”
До складу другого увійши:
Перше угрупування зараз намагається прорватися по обом бокам с.Новоселівське (північніше та південніше), а також просунутись у бік с.Берестове.
Друге прагне, наскільки я розумію, від Кармазанівка – Нововодяне просунутись до рубежу Новоєгорівка – Островського…
Тобто, все як “доктор прописав”, так би мовити “класика жанру” по підручникам з радянського оперативного мистецтва.
– Є плацдарм ЗСУ на лівому березі р.Оскіл, який треба ліквідувати. І є його найбільш “тонка” ділянка – це якраз між м.Борова та с.Крігляківка.
– Першими починають, звісно, ті, що “рассікають”, тобто “боровськие”… що, власне, ми сьогодні й спостергаємо…
Якщо їм вдасться добитися чогось суттєвого на цьому напрямку – наприклад, взяти Стельмахівку та вийти до Лозової на півночі, а також пробитися до рубежу Першотравневе – Чернещина на півдні, то обидва угрупування, які зараз “затіхарилися” на Куп’янському напрямку, “тУтже”, не чекаючи виходу своїх “колег” власне до Борової та Кругляківки, також перейдуть у наступ…
Це, достатньо очевидно, читається з того оперативного шикування військ УВ “Запад” та УВ “Центр” (в частині його суміжного з північним сусідом флангу), яке є зараз…
Є ще один нюанс… командування противника, очевидно, на даний момент свою головну увагу сконцентрувало саме на тому угрупуванні військ, яке зараз оперує в районі с.Кармазанівка та с.Нововодяне… Чому, спитаєте ви?
А тому, що саме за їх “спиною” в районі с.Мілуватка та с.Красноріченське (це трохи південніше м.Сватове) воно сконцентрувало свої оперативні резерви, а саме:
+ на суміжному з УВ “Запад” фланзі, командування УВ “Центр” ввело пару діб тому у бій пару батальйонів 21-ї омсбр 2-ї ЗВА по загальному напрямку сЗаліман – с.Макіївка…ущільнюючи таким чином своє угрупування, яке діє “на користь” тих, хто намагається прорватися у напрямку на м.Борова.
Очевидно, що якби російське командування на цьому напрямку цікавив виключно Куп’янськ, усе виглядало би зовсім по-іншому…
Таким чином, можливо дійти до висновку, що не сам Куп’янськ є ціллю всього цього “локального наступу”… а власне, ліквідація всього нашого плацдарму по лівому берегу р.Оскіл…
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 10:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни націлилися зараз на найтоншу ділянку, яку контролюють ЗСУ – між смт Борова та селом Кругляківка на Харківщині, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.".