Футболіст київського “Динамо” та московського “Спартака” воює під Куп’янськом

Ексфутболіст “Динамо Київ” 48-річний Владислав Ващук опублікував у фейсбуці фото з прифронтового міста на Харківщині.

“Перше бойове завдання”, – підписав Ващук фото у формі ЗСУ на тлі стели “Куп’янський район”.

Нагадаємо, за час своєї спортивної кар’єри Ващук грав у “Динамо Київ”, збірній України та встиг побувати футболістом московського ФК “Спартак” наприкінці кар’єри – у 2003 році.

“Будинок Ващука знаходиться у Гостомелі, а сам футболіст заявляв про те, що коли окупанти перебували у місті, то з його будинку були вкрадені всі цінні футболки та медалі”, – зазначило видання “Дзеркало тижня“.

Раніше – у травні 2023 року – Ващук повідомив про те, що вступив до лав Національної гвардії України до бригади наступу “Буревій”.