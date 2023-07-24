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Футболіст київського “Динамо” та московського “Спартака” воює під Куп’янськом

Події 10:20   24.07.2023
Оксана Горун
Футболіст київського “Динамо” та московського “Спартака” воює під Куп’янськом

Ексфутболіст “Динамо Київ” 48-річний Владислав Ващук опублікував у фейсбуці фото з прифронтового міста на Харківщині.

“Перше бойове завдання”, – підписав Ващук фото у формі ЗСУ на тлі стели “Куп’янський район”.

Нагадаємо, за час своєї спортивної кар’єри Ващук грав у “Динамо Київ”, збірній України та встиг побувати футболістом московського ФК “Спартак” наприкінці кар’єри – у 2003 році.

“Будинок Ващука знаходиться у Гостомелі, а сам футболіст заявляв про те, що коли окупанти перебували у місті, то з його будинку були вкрадені всі цінні футболки та медалі”, – зазначило видання “Дзеркало тижня.

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Раніше – у травні 2023 року – Ващук повідомив про те, що вступив до лав Національної гвардії України до бригади наступу “Буревій”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Спорт, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 10:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексфутболіст “Динамо Київ” 48-річний Владислав Ващук опублікував у фейсбуці фото з прифронтового міста на Харківщині".