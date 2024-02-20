Дрон прикордонників знищив ворожу «буханку» на Харківщині (відео)
На Харківському напрямку дрон-камікадзе бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразив техніку росіян.
«Під час проведення аеророзвідки прикордонники виявили УАЗ-буханку росіян та відправили дрон-камікадзе для ураження ворожого металобрухту», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: буханка, вражеская, гпсу, дрон, пограничники, техника, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку дрон-камікадзе бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразив техніку росіян.".