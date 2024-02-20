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Дрон прикордонників знищив ворожу «буханку» на Харківщині (відео)

Суспільство 14:48   20.02.2024
Вікторія Яковенко
Дрон прикордонників знищив ворожу «буханку» на Харківщині (відео)

На Харківському напрямку дрон-камікадзе бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразив техніку росіян.

«Під час проведення аеророзвідки прикордонники виявили УАЗ-буханку росіян та відправили дрон-камікадзе для ураження ворожого металобрухту», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 14:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку дрон-камікадзе бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразив техніку росіян.".