Дрон прикордонників знищив ворожу «буханку» на Харківщині (відео)

На Харківському напрямку дрон-камікадзе бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразив техніку росіян.

«Під час проведення аеророзвідки прикордонники виявили УАЗ-буханку росіян та відправили дрон-камікадзе для ураження ворожого металобрухту», – повідомили у Державній прикордонній службі України.