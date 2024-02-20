Дрон пограничников уничтожил вражескую «буханку» на Харьковщине (видео)
На Харьковском направлении дрон-камикадзе бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразил российскую технику.
«В ходе воздушной разведки пограничники обнаружили российский грузовик «УАЗ» и направили дрон-камикадзе для уничтожения вражеского металлолома», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буханка, вражеская, гпсу, дрон, пограничники, техника, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 14:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении дрон-камикадзе бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразил российскую технику.".