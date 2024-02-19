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На Харьковщине уничтожили экскаватор РФ, обустраивавший новые позиции (видео)

Общество 15:55   19.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине уничтожили экскаватор РФ, обустраивавший новые позиции (видео)

На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразили вражеский экскаватор.

«Им оккупанты обустраивали свои позиции, однако недолго», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразили вражеский экскаватор.".