Live
  • Пн 19.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.97
  • EUR 40.89

Три «шахеда» над Харьковщиной сбили пограничники — «Сталевий кордон»

Происшествия 09:43   19.02.2024
Оксана Горун
Три «шахеда» над Харьковщиной сбили пограничники — «Сталевий кордон»

Ночью на российские беспилотники, летевшие над Харьковщиной, успешно «поохотились» мобильные группы погранвойск.

«На Харьковщине этой ночью мобильные огневые группы «Сталевого кордону» во время дежурства обнаружили и уничтожили три вражеских БПЛА типа «Шахед», — сообщили в telegram 15-го мобильного погранотряда «Сталевий кордон».

Напомним, ранее командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что Харьковскую область с территории Белгородской атаковали четыре «шахеда». Все они сбиты. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что объектом вражеского «налета» стал Старый Салтов. Сама атака происходила после 22 часов вечера 18 февраля.

Читайте также: Все «шахеды», атаковавшие Харьковщину, сбили — Генштаб

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Мэр Харькова Терехов заработал больше всего среди коллег за первый год войны
Мэр Харькова Терехов заработал больше всего среди коллег за первый год войны
18.02.2024, 17:14
Главные новости Харькова 19.02: сбитые «шахеды», удары КАБ и атаки у Табаевки
Главные новости Харькова 19.02: сбитые «шахеды», удары КАБ и атаки у Табаевки
19.02.2024, 10:33
«После Авдеевки»: ISW дал прогноз, что хочет и чего сможет добиться армия РФ
«После Авдеевки»: ISW дал прогноз, что хочет и чего сможет добиться армия РФ
19.02.2024, 09:04
Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света
Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света
19.02.2024, 10:28
В Харькове почтили память Небесной Сотни и провели панихиду (фото)
В Харькове почтили память Небесной Сотни и провели панихиду (фото)
19.02.2024, 10:51

Новости по теме:

07:40
Четыре «шахеда» атаковали Харьковщину с территории РФ ночью — ВС ВСУ
07:19
Все «шахеды», атаковавшие Харьковщину, сбили — Генштаб
14:36
За жизнь одного из пострадавших от удара «шахедами» по Харькову борются врачи
10:54
Сырский и Синегубов решали, что делать с «шахедами» на Харьковщине
07:05
Ночная атака «шахедов» и бои на Харьковщине: данные Генштаба

Вы читали новость: «Три «шахеда» над Харьковщиной сбили пограничники — «Сталевий кордон»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью на российские беспилотники, летевшие над Харьковщиной, успешно «поохотились» мобильные группы погранвойск".