Три «шахеда» над Харьковщиной сбили пограничники — «Сталевий кордон»
Ночью на российские беспилотники, летевшие над Харьковщиной, успешно «поохотились» мобильные группы погранвойск.
«На Харьковщине этой ночью мобильные огневые группы «Сталевого кордону» во время дежурства обнаружили и уничтожили три вражеских БПЛА типа «Шахед», — сообщили в telegram 15-го мобильного погранотряда «Сталевий кордон».
Напомним, ранее командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что Харьковскую область с территории Белгородской атаковали четыре «шахеда». Все они сбиты. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что объектом вражеского «налета» стал Старый Салтов. Сама атака происходила после 22 часов вечера 18 февраля.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, сбили;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью на российские беспилотники, летевшие над Харьковщиной, успешно «поохотились» мобильные группы погранвойск".