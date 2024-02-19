Три «шахеда» над Харьковщиной сбили пограничники — «Сталевий кордон»

Ночью на российские беспилотники, летевшие над Харьковщиной, успешно «поохотились» мобильные группы погранвойск.

«На Харьковщине этой ночью мобильные огневые группы «Сталевого кордону» во время дежурства обнаружили и уничтожили три вражеских БПЛА типа «Шахед», — сообщили в telegram 15-го мобильного погранотряда «Сталевий кордон».

Напомним, ранее командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что Харьковскую область с территории Белгородской атаковали четыре «шахеда». Все они сбиты. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что объектом вражеского «налета» стал Старый Салтов. Сама атака происходила после 22 часов вечера 18 февраля.