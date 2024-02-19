Три “шахеди” над Харківщиною збили прикордонники – “Сталевий кордон”

Вночі на російські безпілотники, що летіли над Харківщиною, успішно “полювали” мобільні групи прикордонних військ.

“На Харківщині цієї ночі мобільні вогневі групи “Сталевого Кордону” під час чергування виявили та знищили 3 ворожих БПЛА типу “Шахед”, – повідомили в телеграмі 15-го мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон”.

Нагадаємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що Харківську область з території Бєлгородської атакували чотири “шахеди”. Усі вони збиті. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко уточнив, що об’єктом ворожого “нальоту” став Старий Салтів. Сама атака відбувалася після 22 години вечора 18 лютого.