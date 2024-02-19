Live
  • Пн 19.02.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.97
  • EUR 40.89

Три “шахеди” над Харківщиною збили прикордонники – “Сталевий кордон”

Події 09:43   19.02.2024
Оксана Горун
Три “шахеди” над Харківщиною збили прикордонники – “Сталевий кордон”

Вночі на російські безпілотники, що летіли над Харківщиною, успішно “полювали” мобільні групи прикордонних військ.

“На Харківщині цієї ночі мобільні вогневі групи “Сталевого Кордону” під час чергування виявили та знищили 3 ворожих БПЛА типу “Шахед”, – повідомили в телеграмі 15-го мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон”.

Нагадаємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що Харківську область з території Бєлгородської атакували чотири “шахеди”. Усі вони збиті. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко уточнив, що об’єктом ворожого “нальоту” став Старий Салтів. Сама атака відбувалася після 22 години вечора 18 лютого.

Читайте також:  Усі “шахеди”, які атакували Харківщину, збили – Генштаб

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові вшанували пам’ять Небесної Сотні та провели панахиду (фото)
У Харкові вшанували пам’ять Небесної Сотні та провели панахиду (фото)
19.02.2024, 10:51
Головні новини Харкова 18.02: фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA
Головні новини Харкова 18.02: фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA
18.02.2024, 21:45
2022 рік у Харкові в об’єктиві “Об’єктива”: фоторепортаж
2022 рік у Харкові в об’єктиві “Об’єктива”: фоторепортаж
01.01.2023, 12:24
Обстріли пошкодили ЛЕП: на Харківщині 34 населені пункти без світла
Обстріли пошкодили ЛЕП: на Харківщині 34 населені пункти без світла
19.02.2024, 10:28
У лікарні помер мешканець Харківщини, який потрапив під обстріл 16 лютого
У лікарні помер мешканець Харківщини, який потрапив під обстріл 16 лютого
19.02.2024, 10:19
“Після Авдіївки”: ISW дав прогноз, що хоче і чого зможе домогтися армія РФ
“Після Авдіївки”: ISW дав прогноз, що хоче і чого зможе домогтися армія РФ
19.02.2024, 09:04

Новини за темою:

07:40
Чотири “шахеди” атакували Харківщину з території РФ вночі – ПС ЗСУ
07:19
Усі “шахеди”, які атакували Харківщину, збили – Генштаб
14:36
За життя одного з постраждалих від удару “шахедами” по Харкову борються лікарі
10:54
Сирський та Синєгубов вирішували, що робити з “шахедами” на Харківщині
07:05
Нічна атака “шахедів” і бої на Харківщині: дані Генштабу

Ви читали новину: «Три “шахеди” над Харківщиною збили прикордонники – “Сталевий кордон”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі на російські безпілотники, що летіли над Харківщиною, успішно “полювали” мобільні групи прикордонних військ".