Три “шахеди” над Харківщиною збили прикордонники – “Сталевий кордон”
Вночі на російські безпілотники, що летіли над Харківщиною, успішно “полювали” мобільні групи прикордонних військ.
“На Харківщині цієї ночі мобільні вогневі групи “Сталевого Кордону” під час чергування виявили та знищили 3 ворожих БПЛА типу “Шахед”, – повідомили в телеграмі 15-го мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон”.
Нагадаємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що Харківську область з території Бєлгородської атакували чотири “шахеди”. Усі вони збиті. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко уточнив, що об’єктом ворожого “нальоту” став Старий Салтів. Сама атака відбувалася після 22 години вечора 18 лютого.
Читайте також: Усі “шахеди”, які атакували Харківщину, збили – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, новини Харкова, сбили, сталевий кордон;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три “шахеди” над Харківщиною збили прикордонники – “Сталевий кордон”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі на російські безпілотники, що летіли над Харківщиною, успішно “полювали” мобільні групи прикордонних військ".