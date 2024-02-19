Четыре «шахеда» атаковали Харьковщину с территории РФ ночью — ВС ВСУ
Россияне запустили по Харьковской области четыре «шахеда». Все БПЛА уничтожены.
«Сегодня ночью Силы обороны Украины уничтожили все четыре ударных БпЛА типа «Shahed», которые противник выпустил в направлении Харьковщины из Белгородской области», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ утром 19 февраля.
Напомним, с вечера 18 февраля в Харькове и области воздушную тревогу объявили из-за угрозы атаки российских беспилотников. О «шахедах» предупредили Воздушные силы ВСУ. А за ними начальник ХОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.
Мониторинговые каналы информировали о том, что беспилотники находятся на севере области и движутся в сторону Харькова. Отбой дали в 23:14. Утром Генштаб ВСУ сообщил: силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БПЛА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, атака, ВС ВСУ, новости Харькова, сбили;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне запустили по Харьковской области четыре «шахеда». Все БПЛА уничтожены".