На Харківщині знищили ворожий екскаватор, що облаштовував нові позиції (відео)
На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу вразили ворожий екскаватор.
«Ним окупанти облаштовували свої позиції, проте недовго», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу вразили ворожий екскаватор. ".