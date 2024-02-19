Live
  • Пн 19.02.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.97
  • EUR 40.89

На Харківщині знищили ворожий екскаватор, що облаштовував нові позиції (відео)

Суспільство 15:55   19.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині знищили ворожий екскаватор, що облаштовував нові позиції (відео)

На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу вразили ворожий екскаватор. 

«Ним окупанти облаштовували свої позиції, проте недовго», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також: Три “шахеди” над Харківщиною збили прикордонники – “Сталевий кордон”

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Активність ворожих ДРГ зберігалась на Харківському напрямку – прикордонники
Активність ворожих ДРГ зберігалась на Харківському напрямку – прикордонники
19.02.2024, 16:40
На Харківщині знищили ворожий екскаватор, що облаштовував нові позиції (відео)
На Харківщині знищили ворожий екскаватор, що облаштовував нові позиції (відео)
19.02.2024, 15:55
РФ обстріляла прикордоння Харківщини: зафіксували 18 ударів, зникло світло
РФ обстріляла прикордоння Харківщини: зафіксували 18 ударів, зникло світло
19.02.2024, 15:14
На Харківщині жінка поскаржилась на чоловіка-кривдника: у нього були гранати
На Харківщині жінка поскаржилась на чоловіка-кривдника: у нього були гранати
19.02.2024, 12:50
Чекав на російську пенсію: навідник ракет на Харків отримав нову підозру
Чекав на російську пенсію: навідник ракет на Харків отримав нову підозру
19.02.2024, 14:48
Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото)
Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото)
19.02.2024, 13:07

Новини за темою:

10:32
Харківські гвардійці знищили групу “кадирівців” (відео)
10:11
ГУР показало відео знищення російського корабля “Цезар Куніков”
09:38
Російський військовий корабель у Чорному морі знищили ЗСУ та ГУР – Генштаб
12:17
Майже 200 окупантів знищили й поранили за добу під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ
14:16
П’ять ворожих FPV-дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині

Ви читали новину: «На Харківщині знищили ворожий екскаватор, що облаштовував нові позиції (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу вразили ворожий екскаватор. ".