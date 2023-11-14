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«Ворог хаотично обстрілює місто» – Терехов про крайній удар С-300 по Харкову

Суспільство 14:35   14.11.2023
Вікторія Яковенко
«Ворог хаотично обстрілює місто» – Терехов про крайній удар С-300 по Харкову

На місці удару РФ у неділю по розважальному комплексу у Шевченківському районі продовжують усувати наслідки, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«На щастя, не було людських жертв, не було руйнацій житлових будинків. Але вони завдали руйнації цьому розважальному комплексу. Це база відпочинку, яка біля однієї з річок у Харкові. І скупчення людей там зовсім не було. Там не було жодної людини на момент прильоту. Ворог хаотично обстрілює місто, це певний тиск, який він робить на наше місто, але йому не вдасться залякати харків’ян, бо ми незламні», – сказав Терехов.

Нагадаємо, російські ракети вдарили по Харкову близько 19:20 12 листопада. Жителі міста почули поспіль два вибухи, а за кілька хвилин – ще один. “Приліт” був у Шевченківському районі, повідомив мер Ігор Терехов. Російські ракети вдарили по території розважального комплексу, заявив голова ХОВА Олег Синегубов. У прокуратурі показали залишки ракети С-300, виявленої на місці прильоту.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 14:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці удару РФ у неділю по розважальному комплексу у Шевченківському районі продовжують усувати наслідки, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".