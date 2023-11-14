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«Враг хаотично обстреливает город» — Терехов о крайнем ударе С-300 по Харькову

Общество 14:35   14.11.2023
Виктория Яковенко
«Враг хаотично обстреливает город» — Терехов о крайнем ударе С-300 по Харькову

На месте удара РФ в воскресенье по развлекательному комплексу в Шевченковском районе продолжают устранять последствия, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«К счастью, не было человеческих жертв, не было разрушений жилых домов. Но они нанесли разрушение этому развлекательному комплексу. Это база отдыха, которая находится возле одной из рек в Харькове. И скопления людей там совсем не было. Там не было ни одного человека к моменту прилета. Враг хаотично обстреливает город, это определенное давление, которое он оказывает на наш город, но ему не удастся запугать харьковчан, потому что мы несокрушимы», — сказал Терехов.

Напомним, российские ракеты ударили по Харькову около 19:20 12 ноября. Жители города услышали подряд два взрыва, а через несколько минут — еще один. «Прилет» был в Шевченковском районе, сообщил мэр Игорь Терехов. Удар российских ракет пришелся по территории развлекательного комплекса, заявил глава ХОВА Олег Синегубов. В прокуратуре показали остатки ракеты С-300, обнаруженной на месте «прилета».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 14:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте удара РФ в воскресенье по развлекательному комплексу в Шевченковском районе продолжают устранять последствия, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".