Главные новости Харькова 13 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
Ракетный удар по Харькову и 11 атак под Купянском — утренняя сводка Генштаба
«Российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харьков. Авиационные удары получили: Петропавловка, Чернещина Харьковской области. В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где наши защитники отразили 11 атак. На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили 4 атаки», — сообщили в Генштабе ВСУ утром 13 ноября.
07:00
Ночь в Харькове прошла с одной тревогой и российской ИПСО
После вечерней ракетной атаки, которая началась около 19:20 12 ноября, в 21:46 в Харькове и области прозвучал отбой воздушной тревоги. За ночь ее объявляли еще один раз — с 00:11 по 00:45. Воздушные силы ВСУ около 23:49 предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
В целом в Украине ночь прошла также без налетов «шахедов» и ракетных атак. Единственная атака, которую реализовали российские оккупанты, — психологическая. Примерно в момент атаки Харькова ракетами в telegram-каналах запустили панические сообщения о готовящемся в течение ближайших 48 часов «массированном ракетном ударе» по Украине. В целом, сфера украинского telegram достаточно быстро распознала российский фейк и опровергла его.
«Не драматизируйте ситуацию там, где вы не владеете информацией. Оставьте конспирологию конспирологам… Держите разум холодным. Доверяйте официальной информации. Не читайте про 100 тысяч ракет, 250 тысяч КАБов и так далее. От этого вам не будет легче. И реагируйте на сигналы воздушной тревоги», — посоветовал представитель Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ИПСО, ночь, обстрелы, ракетний удар, тревога;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 07:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".