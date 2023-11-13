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410 млрд — ущерб, нанесенный РФ окружающей среде Харьковщины (инфографика)

Общество 20:53   13.11.2023
Елена Нагорная
410 млрд — ущерб, нанесенный РФ окружающей среде Харьковщины (инфографика) Фото: облуправление Госэкоинспекции

Почти 410 миллиардов гривен — таков ущерб, нанесенный окружающей среде Харьковской области в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области в опубликованной в Facebook инфографике.

Так, по состоянию на 9 ноября ущерб от засорения земель оценивается в 392,9 миллиарда гривен, а от засорения почв — в 9,5 миллиарда.

Горение нефтепродуктов нанесло ущерб атмосфере на 74,1 миллиона гривен, лесные пожары — на 3,3 миллиарда гривен и другие возгорания — на 53,2 миллиона.


Инфографика облуправления Госэкоинспекции

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 20:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 410 миллиардов гривен — таков ущерб, нанесенный окружающей среде Харьковской области в результате вооруженной агрессии РФ.".