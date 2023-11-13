410 млрд — ущерб, нанесенный РФ окружающей среде Харьковщины (инфографика)
Фото: облуправление Госэкоинспекции
Почти 410 миллиардов гривен — таков ущерб, нанесенный окружающей среде Харьковской области в результате вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области в опубликованной в Facebook инфографике.
Так, по состоянию на 9 ноября ущерб от засорения земель оценивается в 392,9 миллиарда гривен, а от засорения почв — в 9,5 миллиарда.
Горение нефтепродуктов нанесло ущерб атмосфере на 74,1 миллиона гривен, лесные пожары — на 3,3 миллиарда гривен и другие возгорания — на 53,2 миллиона.
Инфографика облуправления Госэкоинспекции
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: война, ущерб, Харьков, экоинспекция, экология;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 410 миллиардов гривен — таков ущерб, нанесенный окружающей среде Харьковской области в результате вооруженной агрессии РФ.".