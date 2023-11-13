410 млрд — ущерб, нанесенный РФ окружающей среде Харьковщины (инфографика)

Почти 410 миллиардов гривен — таков ущерб, нанесенный окружающей среде Харьковской области в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области в опубликованной в Facebook инфографике.

Так, по состоянию на 9 ноября ущерб от засорения земель оценивается в 392,9 миллиарда гривен, а от засорения почв — в 9,5 миллиарда.

Горение нефтепродуктов нанесло ущерб атмосфере на 74,1 миллиона гривен, лесные пожары — на 3,3 миллиарда гривен и другие возгорания — на 53,2 миллиона.



Инфографика облуправления Госэкоинспекции