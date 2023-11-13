410 млрд грн – шкода, яку завдала РФ довкіллю Харківщини (інфографіка)

Майже 410 мільярдів гривень – такими є збитки, завдані довкіллю Харківської області внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Харківській області в опублікованій у фейсбуці інфографіці.

Так, станом на 9 листопада шкода від засмічення земель оцінюється в 392,9 мільярда гривень, а від засмічення ґрунтів – у 9,5 мільярда.

Горіння нафтопродуктів спричинило збитки атмосфері на 74,1 мільйона гривень, лісові пожежі – на 3,3 мільярда гривень та інші загоряння – на 53,2 мільйона.



Інфографіка облуправління Держекоінспекції