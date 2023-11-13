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410 млрд грн – шкода, яку завдала РФ довкіллю Харківщини (інфографіка)

Суспільство 20:53   13.11.2023
Олена Нагорна
410 млрд грн – шкода, яку завдала РФ довкіллю Харківщини (інфографіка)

Майже 410 мільярдів гривень – такими є збитки, завдані довкіллю Харківської області внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Харківській області в опублікованій у фейсбуці інфографіці.

Так, станом на 9 листопада шкода від засмічення земель оцінюється в 392,9 мільярда гривень, а від засмічення ґрунтів – у 9,5 мільярда. 

Горіння нафтопродуктів спричинило збитки атмосфері на 74,1 мільйона гривень, лісові пожежі – на 3,3 мільярда гривень та інші загоряння – на 53,2 мільйона. 


Інфографіка облуправління Держекоінспекції

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 20:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 410 мільярдів гривень – такими є збитки, завдані довкіллю Харківської області внаслідок збройної агресії РФ.".