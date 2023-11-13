Вода лишь из одного источника в Харькове не угрожает здоровью — исследование

В течение девяти месяцев текущего года специалисты Областного центра контроля и профилактики болезней проверили 114 проб воды из двенадцати источников в Харькове.

Как сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, исследовалась вода из следующих источников:

— в Киевском районе (Манжосов яр, поселок Олешки, улица Минераловодская, 1);

— в Немышлянском районе («Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3»);

— в Салтовском районе (улица Владислава Зубенко, 25 и два каптажа по улице Бучмы);

— в Холодногорском районе (парк «Юность»);

— в Шевченковском районе («Алексеевская балка», Саржин яр).

«Отклонения от гигиенических нормативов по показателям эпидемической безопасности регистрировались в воде всех источников, кроме источника в Саржином яру. По санитарно-химическим показателям не соответствовала нормативным требованиям вода из трех каптажей источников: в парке «Юность» (по показателю жесткости и содержанию нитратов), поселке Олешки (по содержанию нитратов), «Петренки — 3″ (по показателю мутности)», — сообщили результаты проверки в Госпродпотребслужбе.

В связи с этим, отметили в ведомстве, они призвали администрации районов информировать людей об опасности воды из этих источников.

Чтобы предотвращать заражение через воду, специалисты призывают соблюдать такие правила:

— для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

— не пить воду из случайных источников;

— при загородных прогулках иметь с собой достаточный запас питьевой воды;

— воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников;

во время отдыха на природе воду, взятую из подземных источников для мытья фруктов, ягод или посуды, нужно обязательно кипятить.

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