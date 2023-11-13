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Харьковчане просят Терехова сделать бюветы с бесплатной питьевой водой

Общество 15:33   13.11.2023
Виктория Яковенко
Харьковчане просят Терехова сделать бюветы с бесплатной питьевой водой

На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает оборудовать бюветы бесплатной раздачи артезианской воды в каждом районе города.

«В Харькове остро стоит вопрос качества питьевой воды. Вода, которая подается дома жителей города, не является наилучшим качеством в основном из-за износа водопроводов. Большая часть горожан использует для питья и приготовления пищи бутилированную или разливную из автоматов и цистерн. А это значительные дополнительные расходы из семейного бюджета особенно для малообеспеченных семей и пенсионеров.
У города есть возможность добычи артезианской воды из скважин», – отмечает автор петиции Валерий Яковенко.

Чтобы петицию рассмотрел Харьковский горсовет, он должен набрать 5000 голосов харьковчан за 90 дней.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 15:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает оборудовать бюветы бесплатной раздачи артезианской воды в каждом районе города.".