Харьковчане просят Терехова сделать бюветы с бесплатной питьевой водой

На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает оборудовать бюветы бесплатной раздачи артезианской воды в каждом районе города.

«В Харькове остро стоит вопрос качества питьевой воды. Вода, которая подается дома жителей города, не является наилучшим качеством в основном из-за износа водопроводов. Большая часть горожан использует для питья и приготовления пищи бутилированную или разливную из автоматов и цистерн. А это значительные дополнительные расходы из семейного бюджета особенно для малообеспеченных семей и пенсионеров.

У города есть возможность добычи артезианской воды из скважин», – отмечает автор петиции Валерий Яковенко.

Чтобы петицию рассмотрел Харьковский горсовет, он должен набрать 5000 голосов харьковчан за 90 дней.