Харьковчане просят Терехова сделать бюветы с бесплатной питьевой водой
На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает оборудовать бюветы бесплатной раздачи артезианской воды в каждом районе города.
«В Харькове остро стоит вопрос качества питьевой воды. Вода, которая подается дома жителей города, не является наилучшим качеством в основном из-за износа водопроводов. Большая часть горожан использует для питья и приготовления пищи бутилированную или разливную из автоматов и цистерн. А это значительные дополнительные расходы из семейного бюджета особенно для малообеспеченных семей и пенсионеров.
У города есть возможность добычи артезианской воды из скважин», – отмечает автор петиции Валерий Яковенко.
Чтобы петицию рассмотрел Харьковский горсовет, он должен набрать 5000 голосов харьковчан за 90 дней.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: артезианская, вода, міськрада, петиция, терехов, Харьков, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 15:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает оборудовать бюветы бесплатной раздачи артезианской воды в каждом районе города.".