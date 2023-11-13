Харків’яни просять Терехова створити бювети з безкоштовною питною водою
На сайті Харківської міськради опубліковано петицію, автор якої пропонує обладнати бювети безкоштовної роздачі артизіанської води у кожному районі міста.
«У Харкові гостро стоїть питання якості питної води. Вода, яка подається вдома мешканців міста, не є найкращої якості в основному через зношеності водогонів. Більша частина містян використовує для пиття та приготування їжі покупну бутильовану чи розливну з автоматів та цистерн. А це є значні додаткові витрати з сімейного бюджету особливо для малозабезпечених родин та пенсіонерів. У міста є можливість видобутку артезіанської води із свердловин», – зазначає автор петиції Валерій Яковенко.
Щоб петицію розглянула Харківська міськрада, вона має набрати 5000 голосів харків’ян за 90 днів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: артезианская, вода, міськрада, петиция, терехов, Харків, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 15:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради опубліковано петицію, автор якої пропонує обладнати бювети безкоштовної роздачі артизіанської води у кожному районі міста.".