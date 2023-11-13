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Харків’яни просять Терехова створити бювети з безкоштовною питною водою

Суспільство 15:33   13.11.2023
Вікторія Яковенко
Харків’яни просять Терехова створити бювети з безкоштовною питною водою

На сайті Харківської міськради опубліковано петицію, автор якої пропонує обладнати бювети безкоштовної роздачі артизіанської води у кожному районі міста.

«У Харкові гостро стоїть питання якості питної води. Вода, яка подається вдома мешканців міста, не є найкращої якості в основному через зношеності водогонів. Більша частина містян використовує для пиття та приготування їжі покупну бутильовану чи розливну з автоматів та цистерн. А це є значні додаткові витрати з сімейного бюджету особливо для малозабезпечених родин та пенсіонерів. У міста є можливість видобутку артезіанської води із свердловин», – зазначає автор петиції Валерій Яковенко.

Щоб петицію розглянула Харківська міськрада, вона має набрати 5000 голосів харків’ян за 90 днів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 15:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради опубліковано петицію, автор якої пропонує обладнати бювети безкоштовної роздачі артизіанської води у кожному районі міста.".