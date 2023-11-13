Вода лише з одного джерела в Харкові не загрожує здоров’ю – дослідження

Протягом дев’яти місяців поточного року фахівці Обласного центру контролю та профілактики хвороб перевірили 114 проб води із дванадцяти джерел у Харкові.

Як повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, досліджувалась вода з наступних джерел:

– у Київському районі (Манжосів яр, селище Олешки, вулиця Мінераловодська, 1);

– у Немишлянському районі («Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3»);

– у Салтівському районі (вулиця Владислава Зубенка, 25 та два каптажі по вулиці Бучми);

– у Холодногірському районі (парк «Юність»);

– у Шевченківському районі («Олексіївська балка», Саржин яр).

“Відхилення від гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді всіх джерел, окрім джерела в Саржиному яру. За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з трьох каптажів джерел: у парку «Юність» (за показником жорсткості та вмістом нітратів), селищі Олешки (за вмістом нітратів), «Петренки – 3» (за показником каламутності)”, – повідомила результати перевірки Держпродспоживслужба.

У зв’язку з цим, зазначили у відомстві, вони закликали адміністрації районів інформувати людей про небезпечність води з цих джерел.

Щоб запобігати зараженню через воду, фахівці закликають дотримуватися таких правил:

– для пиття використовувати тільки кип’ячену або бутельовану воду;

– не пити воду з випадкових джерел;

– при заміських прогулянках мати з собою достатній запас питної води;

– воду для приготування їжі та господарських потреб брати тільки з перевірених джерел;

– під час відпочинку на природі воду, взяту з підземних джерел для миття фруктів, ягід чи посуду, треба обов’язково кип’ятити.