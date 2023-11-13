Live
  • Пн 13.11.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.08
  • EUR 38.54

Вода лише з одного джерела в Харкові не загрожує здоров’ю – дослідження

Суспільство 18:21   13.11.2023
Олена Нагорна
Вода лише з одного джерела в Харкові не загрожує здоров’ю – дослідження Фото: Василь Голосний

Протягом дев’яти місяців поточного року фахівці Обласного центру контролю та профілактики хвороб перевірили 114 проб води із дванадцяти джерел у Харкові.

Як повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, досліджувалась вода з наступних джерел:

– у Київському районі (Манжосів яр, селище Олешки, вулиця Мінераловодська, 1);
– у Немишлянському районі («Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3»);
– у Салтівському районі (вулиця Владислава Зубенка, 25 та два каптажі по вулиці Бучми);
– у Холодногірському районі (парк «Юність»);
– у Шевченківському районі («Олексіївська балка», Саржин яр).

“Відхилення від гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді всіх джерел, окрім джерела в Саржиному яру. За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з трьох каптажів джерел: у парку «Юність» (за показником жорсткості та вмістом нітратів), селищі Олешки (за вмістом нітратів), «Петренки – 3» (за показником каламутності)”, – повідомила результати перевірки Держпродспоживслужба.

У зв’язку з цим, зазначили у відомстві, вони закликали адміністрації районів інформувати людей про небезпечність води з цих джерел.

Щоб запобігати зараженню через воду, фахівці закликають дотримуватися таких правил:

– для пиття використовувати тільки кип’ячену або бутельовану воду;
– не пити воду з випадкових джерел;
– при заміських прогулянках мати з собою достатній запас питної води;
– воду для приготування їжі та господарських потреб брати тільки з перевірених джерел;
– під час відпочинку на природі воду, взяту з підземних джерел для миття фруктів, ягід чи посуду, треба обов’язково кип’ятити.

Читайте також: Харків’яни просять Терехова створити бювети з безкоштовною питною водою

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини 13.11: наслідки обстрілу Харкова, вирок навіднику удару по ХОВА
Головні новини 13.11: наслідки обстрілу Харкова, вирок навіднику удару по ХОВА
13.11.2023, 19:37
Росіяни дякують Фаріон, що вона «здала» кілька проукраїнських родин у Криму
Росіяни дякують Фаріон, що вона «здала» кілька проукраїнських родин у Криму
13.11.2023, 19:22
Армія РФ штурмувала три села Харківщини і завдавала авіаударів – Генштаб ЗСУ
Армія РФ штурмувала три села Харківщини і завдавала авіаударів – Генштаб ЗСУ
13.11.2023, 19:28
Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка
Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка
13.11.2023, 12:14
Харків’яни просять Терехова створити бювети з безкоштовною питною водою
Харків’яни просять Терехова створити бювети з безкоштовною питною водою
13.11.2023, 15:33
Мінне поле знайшли на Харківщині: як сапери підривали боєприпаси (відео)
Мінне поле знайшли на Харківщині: як сапери підривали боєприпаси (відео)
13.11.2023, 13:54

Новини за темою:

15:33
Харків’яни просять Терехова створити бювети з безкоштовною питною водою
13:56
Насосну станцію в деокупованому селі на Харківщині підключили до електрики
17:53
«Харківводоканал» ремонтує комунікації в Основ’янському районі
09:40
У місті на Харківщині різко підняли тарифи: мешканці обурені
14:30
Харківські комунальники готуються до ракетних ударів: де брати воду (адреси)

Ви читали новину: «Вода лише з одного джерела в Харкові не загрожує здоров’ю – дослідження»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 18:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом дев’яти місяців поточного року фахівці Обласного центру контролю та профілактики хвороб перевірили 114 проб води із дванадцяти джерел у Харкові.".