Вода лише з одного джерела в Харкові не загрожує здоров’ю – дослідження
Протягом дев’яти місяців поточного року фахівці Обласного центру контролю та профілактики хвороб перевірили 114 проб води із дванадцяти джерел у Харкові.
Як повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, досліджувалась вода з наступних джерел:
– у Київському районі (Манжосів яр, селище Олешки, вулиця Мінераловодська, 1);
– у Немишлянському районі («Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3»);
– у Салтівському районі (вулиця Владислава Зубенка, 25 та два каптажі по вулиці Бучми);
– у Холодногірському районі (парк «Юність»);
– у Шевченківському районі («Олексіївська балка», Саржин яр).
“Відхилення від гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді всіх джерел, окрім джерела в Саржиному яру. За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з трьох каптажів джерел: у парку «Юність» (за показником жорсткості та вмістом нітратів), селищі Олешки (за вмістом нітратів), «Петренки – 3» (за показником каламутності)”, – повідомила результати перевірки Держпродспоживслужба.
У зв’язку з цим, зазначили у відомстві, вони закликали адміністрації районів інформувати людей про небезпечність води з цих джерел.
Щоб запобігати зараженню через воду, фахівці закликають дотримуватися таких правил:
– для пиття використовувати тільки кип’ячену або бутельовану воду;
– не пити воду з випадкових джерел;
– при заміських прогулянках мати з собою достатній запас питної води;
– воду для приготування їжі та господарських потреб брати тільки з перевірених джерел;
– під час відпочинку на природі воду, взяту з підземних джерел для миття фруктів, ягід чи посуду, треба обов’язково кип’ятити.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, госпродпотребслужба, источники, лабцентр, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом дев’яти місяців поточного року фахівці Обласного центру контролю та профілактики хвороб перевірили 114 проб води із дванадцяти джерел у Харкові.".