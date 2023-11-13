Головні новини Харкова 13 листопада: як минула ніч, дані Генштабу

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07:07

Ракетний удар по Харкову та 11 атак під Куп’янськом – ранкове зведення Генштабу

“Російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків. Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Чернещина Харківської області. У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак. На Лиманському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки”, – повідомили в Генштабі ЗСУ вранці 13 листопада.

07:00

Ніч у Харкові пройшла з однією тривогою та російською ІПСО

Після вечірньої ракетної атаки, яка розпочалася близько 19:20 12 листопада, о 21:46 у Харкові та області пролунав відбій повітряної тривоги. За ніч її оголошували ще один раз – з 00:11 до 00:45. Повітряні сили ЗСУ близько 23:49 попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Загалом в Україні ніч пройшла також без нальотів “шахедів” та ракетних атак. Єдина атака, яку реалізували російські окупанти, — психологічна. Приблизно в момент атаки по Харкову ракетами в телеграм-каналах запустили панічні повідомлення про “масований ракетний удар”, який готується протягом найближчих 48 годин по Україні. Загалом сфера українського телеграму досить швидко розпізнала російський фейк і спростувала його.

“Не драматизуйте ситуацію там, де ви не володієте інформацією. Залиште конспірологію конспірологам… Тримайте розум холодним. Довіряйте офіційній інформації. Не читайте про 100 тисяч ракет, 250 тисяч КАБів і таке інше. Від цього вам не буде легше. І реагуйте на сигнали повітряної тривоги”, – порадив представник Української добровольчої армії – Південь Сергій Братчук.