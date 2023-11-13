Масштабна пожежа сталася в Харкові ввечері 12 листопада – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про пожежу на Сортировці. Палала порожня будівля.
На місце пожежі – на вул. Залізничну – в Харкові рятувальники виїхали о 18:32 12 листопада. Пожежа не була пов’язана з бойовими діями.
“Горів дах будівлі, що тривалий час не експлуатувалась. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу близько 300 кв. м. Вже о 20:40 пожежу вдалось локалізувати та о 23:53 ліквідувати. Постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь у занедбаній будівлі гасили шість оперативних відділень ДСНС у складі шести пожежних автоцистерн та 30 рятувальників.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожар;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про пожежу на Сортировці. Палала порожня будівля".