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Масштабна пожежа сталася в Харкові ввечері 12 листопада – ДСНС

Події 08:35   13.11.2023
Оксана Горун
Масштабна пожежа сталася в Харкові ввечері 12 листопада – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про пожежу на Сортировці. Палала порожня будівля.

На місце пожежі – на вул. Залізничну – в Харкові рятувальники виїхали о 18:32 12 листопада. Пожежа не була пов’язана з бойовими діями.

“Горів дах будівлі, що тривалий час не експлуатувалась. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу близько 300 кв. м. Вже о 20:40 пожежу вдалось локалізувати та о 23:53 ліквідувати. Постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь у занедбаній будівлі гасили шість оперативних відділень ДСНС у складі шести пожежних автоцистерн та 30 рятувальників.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 08:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про пожежу на Сортировці. Палала порожня будівля".