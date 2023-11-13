Масштабный пожар произошел в Харькове вечером 12 ноября — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о пожаре на Сортировке. Горело пустующее здание.
На место пожара — на ул. Железнодорожную — в Харькове спасатели выехали в 18:32 12 ноября. Пожар не был связан с боевыми действиями.
«Горела крыша долго не эксплуатируемого здания. На момент прибытия пожарных огонь охватил площадь около 300 кв. м. Уже в 20:40 пожар удалось локализовать и в 23:53 ликвидировать. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь в заброшенном здании тушили шесть оперативных отделений ГСЧС в составе шести пожарных автоцистерн и 30 спасателей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожар;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о пожаре на Сортировке. Горело пустующее здание".