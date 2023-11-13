Масштабный пожар произошел в Харькове вечером 12 ноября — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о пожаре на Сортировке. Горело пустующее здание.

На место пожара — на ул. Железнодорожную — в Харькове спасатели выехали в 18:32 12 ноября. Пожар не был связан с боевыми действиями.

«Горела крыша долго не эксплуатируемого здания. На момент прибытия пожарных огонь охватил площадь около 300 кв. м. Уже в 20:40 пожар удалось локализовать и в 23:53 ликвидировать. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь в заброшенном здании тушили шесть оперативных отделений ГСЧС в составе шести пожарных автоцистерн и 30 спасателей.