Ворожий «Муром-П» розбили на Харківщині: окупанти прикрили його кліткою

FPV-дрон прикордонників знищив черговий ворожий спостережний комплекс «Муром-П» на Харківському напрямку.

«Дрон-камікадзе прикордонників зафільмував «новаторський» підхід окупантів із захисту комплексів спостереження. Загарбники прикрили «Муром-П» металевою кліткою, але це не врятувало його від дрона українських прикордонників», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що цей комплекс давав росіянам можливість спостерігати на відстані до 10 кілометрів.