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Ворожий «Муром-П» розбили на Харківщині: окупанти прикрили його кліткою

Суспільство 14:16   28.02.2024
Вікторія Яковенко
Ворожий «Муром-П» розбили на Харківщині: окупанти прикрили його кліткою

FPV-дрон прикордонників знищив черговий ворожий спостережний комплекс «Муром-П» на Харківському напрямку.

«Дрон-камікадзе прикордонників зафільмував «новаторський» підхід окупантів із захисту комплексів спостереження. Загарбники прикрили «Муром-П»  металевою кліткою, але це не врятувало його від дрона українських прикордонників», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що цей комплекс давав росіянам можливість спостерігати на відстані до 10 кілометрів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "FPV-дрон прикордонників знищив черговий ворожий спостережний комплекс «Муром-П» на Харківському напрямку.".