Ворожий «Муром-П» розбили на Харківщині: окупанти прикрили його кліткою
FPV-дрон прикордонників знищив черговий ворожий спостережний комплекс «Муром-П» на Харківському напрямку.
«Дрон-камікадзе прикордонників зафільмував «новаторський» підхід окупантів із захисту комплексів спостереження. Загарбники прикрили «Муром-П» металевою кліткою, але це не врятувало його від дрона українських прикордонників», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що цей комплекс давав росіянам можливість спостерігати на відстані до 10 кілометрів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрон, знищили, компекс, Муром-П, наблюдение, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "FPV-дрон прикордонників знищив черговий ворожий спостережний комплекс «Муром-П» на Харківському напрямку.".