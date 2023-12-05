На Салтовке мужчина погорел на «закладке» на глазах у копов (фото)

На улице Валентиновской в Харькове 5 декабря патрульные задержали вероятного «закладчика».

Правоохранители заметили мужчину во время патрулирования, когда он что-то прикапывал в землю и делал снимки на смартфон, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«В ходе поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины 11 свертков с веществом растительного происхождения. Также в телефоне он показал множество фото с местами, где, вероятно, он ранее оставил такие свертки», — рассказали правоохранители.

На место для установления обстоятельств вызывали следственно-оперативную группу.



Фото: УПП в Харьковской области