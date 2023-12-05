На Салтовке мужчина погорел на «закладке» на глазах у копов (фото)
Фото: УПП в Харьковской области
На улице Валентиновской в Харькове 5 декабря патрульные задержали вероятного «закладчика».
Правоохранители заметили мужчину во время патрулирования, когда он что-то прикапывал в землю и делал снимки на смартфон, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«В ходе поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины 11 свертков с веществом растительного происхождения. Также в телефоне он показал множество фото с местами, где, вероятно, он ранее оставил такие свертки», — рассказали правоохранители.
На место для установления обстоятельств вызывали следственно-оперативную группу.
Фото: УПП в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: закладки, закладчик, наркотики, патрульні, патрульные, полиция, салтовка, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Валентиновской в Харькове 5 декабря патрульные задержали вероятного «закладчика».".