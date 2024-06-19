Ночные отключения света могут начаться в Харькове и области: кого коснется
В Харькове и области в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме график почасовых отключений может быть задействован также в ночное время. Сейчас для четырех групп, предупреждают в АО «Харьковоблэнерго».
Как объясняют в компании, в случае соответствующего распоряжения НЭК «Укрэнерго» дополнительно могут обесточивать:
🔹 23:00-02:00 — 5 и 8 группы,
🔹 02:00-05:00 — 7 и 10 группы.
Энергетики отмечают, что в дальнейшем в случае необходимости применить график в ночное время группы отключений будут чередоваться таким образом, чтобы избежать повторяемости и дискриминации. Главной причиной этих мер являются ракетные удары врага по украинским электростанциям.
Узнать номер своей группы можно из файла по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, ночь, ночью, отключения, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме график почасовых отключений может быть задействован также в ночное время. Сейчас для четырех групп, предупреждают в АО «Харьковоблэнерго»".