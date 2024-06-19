Ночные отключения света могут начаться в Харькове и области: кого коснется

В Харькове и области в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме график почасовых отключений может быть задействован также в ночное время. Сейчас для четырех групп, предупреждают в АО «Харьковоблэнерго».

Как объясняют в компании, в случае соответствующего распоряжения НЭК «Укрэнерго» дополнительно могут обесточивать:

🔹 23:00-02:00 — 5 и 8 группы,

🔹 02:00-05:00 — 7 и 10 группы.

Энергетики отмечают, что в дальнейшем в случае необходимости применить график в ночное время группы отключений будут чередоваться таким образом, чтобы избежать повторяемости и дискриминации. Главной причиной этих мер являются ракетные удары врага по украинским электростанциям.

Узнать номер своей группы можно из файла по ссылке.