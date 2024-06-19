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Ночные отключения света могут начаться в Харькове и области: кого коснется

Общество 18:22   19.06.2024
Елена Нагорная
Ночные отключения света могут начаться в Харькове и области: кого коснется

В Харькове и области в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме график почасовых отключений может быть задействован также в ночное время. Сейчас для четырех групп, предупреждают в АО «Харьковоблэнерго».

Как объясняют в компании, в случае соответствующего распоряжения НЭК «Укрэнерго» дополнительно могут обесточивать:

🔹 23:00-02:00 — 5 и 8 группы,
🔹 02:00-05:00 — 7 и 10 группы.

Энергетики отмечают, что в дальнейшем в случае необходимости применить график в ночное время группы отключений будут чередоваться таким образом, чтобы избежать повторяемости и дискриминации. Главной причиной этих мер являются ракетные удары врага по украинским электростанциям.

Узнать номер своей группы можно из файла по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме график почасовых отключений может быть задействован также в ночное время. Сейчас для четырех групп, предупреждают в АО «Харьковоблэнерго»".