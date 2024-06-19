Нічні вимкнення світла можуть початися в Харкові та області: кого торкнеться

У Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі графік погодинних відключень може бути застосований також у нічний час. Наразі для чотирьох груп, попереджають у АТ “Харківобленерго”.

Як пояснюють у компанії, у разі відповідного розпорядження НЕК “Укренерго” додатково можуть знеструмлювати:

🔹 23:00-02:00 – 5 та 8 групи,

🔹 02:00-05:00 – 7 та 10 групи.

Енергетики зазначають, що надалі у разі потреби застосувати графік у нічний час групи відключень чергуватимуться таким чином, щоб уникнути повторюваності та дискримінації. Головною причиною цих заходів є ракетні удари ворога по українських електростанціях.

Дізнатися номер своєї групи можна з файлу за посиланням.