Нічні вимкнення світла можуть початися в Харкові та області: кого торкнеться
У Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі графік погодинних відключень може бути застосований також у нічний час. Наразі для чотирьох груп, попереджають у АТ “Харківобленерго”.
Як пояснюють у компанії, у разі відповідного розпорядження НЕК “Укренерго” додатково можуть знеструмлювати:
🔹 23:00-02:00 – 5 та 8 групи,
🔹 02:00-05:00 – 7 та 10 групи.
Енергетики зазначають, що надалі у разі потреби застосувати графік у нічний час групи відключень чергуватимуться таким чином, щоб уникнути повторюваності та дискримінації. Головною причиною цих заходів є ракетні удари ворога по українських електростанціях.
Дізнатися номер своєї групи можна з файлу за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, ночь, ночью, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі графік погодинних відключень може бути застосований також у нічний час. Наразі для чотирьох груп, попереджають у АТ “Харківобленерго”.".