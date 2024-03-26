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«Подарок ко Дню НГУ»: три БпЛА сбили над Харьковом ночью нацгвардейцы

Общество 13:23   26.03.2024
Виктория Яковенко
«Подарок ко Дню НГУ»: три БпЛА сбили над Харьковом ночью нацгвардейцы Фото: 5-я Слобожанская бригада НГУ

Три из пяти сбитых сегодня ночью российских БпЛА над Харьковом уничтожили экипажи трех мобильных огневых групп 5-й Слобожанской бригады НГУ.

На странице бригады отмечают, что в состав мобильных групп ПВО входят воины с позывными Готем, Украинец, Ночной, Вий, Батько, Чуб, Вага и Митяй.

«Отметим, у двух из трех экипажей сегодняшнее обезвреживание вражеских дронов стало первым за короткий период службы в нашей бригаде. До начала широкомасштабной войны наши побратимы были специалистами чисто мирных профессий: строители, слесари, тренеры по кикбоксингу, машинист электротяги, электрогазосварщик», — говорится в сообщении.

Как отметил командир одного из экипажей, с позывным Вий, обезвреживание российских БпЛА должно стать подарком харьковчанам ко Дню Национальной гвардии Украины.

Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, над Харьковщиной ночью сбили восемь «шахедов». В Генштабе отчитались о стопроцентном уничтожении беспилотников, атаковавших Украину.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три из пяти сбитых сегодня ночью российских БпЛА над Харьковом уничтожили экипажи трех мобильных огневых групп 5-й Слобожанской бригады НГУ.".