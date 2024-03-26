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Над Харьковщиной сбили не менее восьми беспилотников — ХОВА

Происшествия 02:03   26.03.2024
Оксана Горун
Над Харьковщиной сбили не менее восьми беспилотников — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе ПВО ночью над Харьковом и областью.

«По предварительной информации, силы ПВО над Харьковщиной сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников!» — написал Синегубов в telegram.

Атака российских «шахедов» на Харьковщину началась после полуночи. В Харькове слышали пять взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» в землю. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 02:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе ПВО ночью над Харьковом и областью".