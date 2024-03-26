Над Харьковщиной сбили не менее восьми беспилотников — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе ПВО ночью над Харьковом и областью.
«По предварительной информации, силы ПВО над Харьковщиной сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников!» — написал Синегубов в telegram.
Атака российских «шахедов» на Харьковщину началась после полуночи. В Харькове слышали пять взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» в землю. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 02:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе ПВО ночью над Харьковом и областью".