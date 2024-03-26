Над Харьковщиной сбили не менее восьми беспилотников — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об успешной работе ПВО ночью над Харьковом и областью.

«По предварительной информации, силы ПВО над Харьковщиной сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников!» — написал Синегубов в telegram.

Атака российских «шахедов» на Харьковщину началась после полуночи. В Харькове слышали пять взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» в землю. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.