Главные новости Харькова 26 марта: город атаковали «шахеды»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
01:23
Еще три взрыва прозвучали в Харькове
В 01:06, 01:17 и 01:22 в Харькове вновь раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщают об успешной работе ПВО. Официальной информации на данный момент нет.
01:02
Угроза атаки «шахедов» в Харькове сохраняется — ВС ВСУ
Воздушные силы ВСУ в 00:56 предупредили, что угроза атаки вражеских беспилотников на Харьков актуальна.
00:58
В Харькове раздалась серия взрывов: город атакуют «шахеды»
Начиная с 00:37 в Харькове звучат взрывы.
«Оккупанты наносят удары беспилотниками», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
О том, что в городе был слышен взрыв, написал мэр Игорь Терехов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что угроза для города сохраняется.
Воздушную тревогу объявили в 00:04. В 00:23 ВС ВСУ уточнили: беспилотники движутся в сторону Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, новости Харькова, синегубов, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 01:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".