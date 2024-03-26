Главные новости Харькова 26 марта: город атаковали «шахеды»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:23

Еще три взрыва прозвучали в Харькове

В 01:06, 01:17 и 01:22 в Харькове вновь раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщают об успешной работе ПВО. Официальной информации на данный момент нет.

01:02

Угроза атаки «шахедов» в Харькове сохраняется — ВС ВСУ

Воздушные силы ВСУ в 00:56 предупредили, что угроза атаки вражеских беспилотников на Харьков актуальна.

00:58

В Харькове раздалась серия взрывов: город атакуют «шахеды»

Начиная с 00:37 в Харькове звучат взрывы.

«Оккупанты наносят удары беспилотниками», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

О том, что в городе был слышен взрыв, написал мэр Игорь Терехов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что угроза для города сохраняется.

Воздушную тревогу объявили в 00:04. В 00:23 ВС ВСУ уточнили: беспилотники движутся в сторону Харькова.