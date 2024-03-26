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В Харьковском и Богодуховском районах могут объявить принудительную эвакуацию

Общество 12:55   26.03.2024
Виктория Яковенко
В Харьковском и Богодуховском районах могут объявить принудительную эвакуацию

Из двух громад Купянского района – Великобурлукской и Ольховатской, где объявляли принудительную эвакуацию детей, вывезли около 160 несовершеннолетних.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что на Купянском направлении почти завершена принудительная эвакуация детей.

«Мы анализируем ежедневно решение об объявлении эвакуации из других населенных пунктов. Сейчас рассматриваем населенные пункты севера нашей области – это Харьковский и Богодуховский районы, чтобы объявить обязательную эвакуацию, возможно принудительно, именно детей, которые постоянно находятся под обстрелами. Анализируем Волчанское и Купянское направление, чтобы расширять процессы», – сказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 12:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из двух громад Купянского района – Великобурлукской и Ольховатской, где объявляли принудительную эвакуацию детей, вывезли около 160 несовершеннолетних.".